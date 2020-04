Maestro da Banda Municipal faz apresentação da janela de apartamento para amenizar o isolamento

Iniciativa foi entreter as pessoas e oferecer momentos positivos durante o período de isolamento social

da Redação

A convite da colunista cultural e fotógrafa de Botucatu, Adelina Guimarães, o saxofonista e maestro na Banda Municipal de Botucatu, Franklin Ramos fez uma bela apresentação no final da tarde deste domingo de Páscoa, 12, da janela de um apartamento do condomínio Villa Romana, na região da Vila dos Médicos, no Centro da Cidade.

A iniciativa foi entreter as pessoas e oferecer momentos positivos durante o período de isolamento social, em função da pandemia de Covid-19.