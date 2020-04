A arquitetura e requinte do antigo Seminário Arquidiocesano

Esta história tem início anos antes, em 1909, quando foi lançada a pedra fundamental do novo seminário

Botucatu é conhecida por sua história, arquitetura e belezas naturais. A área urbana centenária, é repleta de variedades de construções que marcaram época e que simbolizam o apogeu do desenvolvimento botucatuense. Algumas possuem relação direta com a presença da religiosidade, principalmente da Igreja Católica no município.

Instalado na Rua Dr. Costa Leite, o prédio do antigo Seminário Arquidiocesano “São José” é uma viagem pelo tempo e o apogeu da arquitetura. Construído na primeira década do século passado, a fim de atender ao anseio do bispo Dom Lúcio Antunes de Souza, em formar novos padres e religiosos na Diocese de Botucatu.

Esta história tem início anos antes, em 1909, quando foi lançada a pedra fundamental do novo seminário, no prédio onde está o Colégio La Salle. Dois anos depois, o local era inaugurado para a formação dos párocos. Paralela, a construção de um outro espaço serviria para abrigar o palácio episcopal de Dom Lúcio Antunes de Souza, então primeiro bispo de Botucatu. A abertura oficial ocorreu em junho de 1917. Durante anos permaneceu com os serviços voltados à Igreja. Com o passar dos anos, as atividades do seminário foram alocadas em outro espaço, fazendo com que o palácio fosse subutilizado.

No início dos anos 2000, o espaço recebeu uma unidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), com cursos de especialização e extensão universitária. No entanto, a unidade educacional encerrou as atividades anos depois, ficando com o espaço à disposição.

Com isso, o prédio passou a ser utilizado pela Prefeitura de Botucatu, onde foi instalada a Secretaria Municipal da Educação, onde permanece em atividade.

Como atrativos, mantém sua arquitetura original, com amplos salões e espaços, com destaque para a sala de audiência. A capela da Santíssima Trindade possui concepção única e recebe, às segunda e sexta-feiras, missas às 7 e 18 horas. O local é cenário frequente de casamentos.

A visitação a ambos os espaços é aberta e gratuita ao público, respeitando-se os horários de funcionamento da secretaria de Educação, além das missas estabelecidas pela Catedral Metropolitana.

*Matéria originalmente publicada na Destaque Botucatu nº 35. Para ter acesso à edição original, clique aqui.