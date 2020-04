Avaré: 49 estabelecimentos são notificados por descumprimento da quarentena

Caso não cumpram a determinação de fechamento, a norma prevê a suspensão do alvará

da Prefeitura de Avaré

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Avaré notificou ao menos 49 empreendimentos por descumprimento ao decreto municipal que determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais.

Prorrogada até 22 de abril, a norma se soma a outras adotadas pela administração municipal no combate à pandemia do coronavírus. Apenas serviços considerados essenciais foram mantidos, ainda sim com restrições.

Caso não cumpram a determinação de fechamento, a norma prevê a suspensão do alvará. O descumprimento também estabelece muita diária de 5000 UFMA. Cada unidade vale R$ 3,49.

Demanda

Até 31 de março, o departamento também registrou pelo menos 511 chamadas telefônicas sobre denúncias e pedidos de informações sobre o decreto.

Além disso, aproximadamente 200 visitas foram feitas a estabelecimentos com o objetivo de esclarecer pontos da norma. Outras 4 demandas aguardam parecer jurídico para eventuais providências.

O Departamento de Fiscalização fica no Centro Administrativo. O telefone é o (14) 3711-2579.