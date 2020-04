Capela de São Cristóvão e a exuberância da Cuesta

Local- que está a mais de 800 metros acima do nível do mar- e a 12 quilômetros do Centro

por Flávio Fogueral

A cuesta de Botucatu proporciona cenários exuberantes para se admirar e, claro, fazer aquela fotografia com quem mais se ama. São dezenas de quilômetros com a natureza entrelaçando o entorno de uma das mais famosas formações rochosas do Brasil. Portanto, a região proporciona diversos pontos de observação. Um dos mais famosos locais, certamente, é o Mirante da Cuesta, localizado às margens da Rodovia Marechal Rondon (sentido interior-capital), quase que na famosa “descida da Serra”.

O local- que está a mais de 800 metros acima do nível do mar- e a doze quilômetros do Centro de Botucatu, abriga uma das construções mais famosas de Botucatu: a Capela de São Cristóvão, considerado o padroeiro dos motoristas e protetor dos viajantes. O acesso é aberto e gratuito aos interessados.

Construída em 1961, por iniciativa de Francisco Rodrigues Camargo, a capela proporciona uma arquitetura simples, porém, repleta de opções de vista pelo mirante que ali se formou. É um belo contraste entre a engenharia humana e a imponência da natureza. É possível observar fazendas e formações rochosas ao longo dos quilômetros de alcance. Também é um interessante ponto de contemplação a apaixonados por astronomia, por exemplo.

A capela, no entanto, passou por momentos difíceis. Por estar aberto ao público, foi alvo constante de vandalismo, com imagens sacras sendo danificadas, além de passar por constantes incêndios, em sua maioria, criminosos. O mais grave ocorreu em 2016, o que ocasionou o desabamento do teto e parte da estrutura física da pequena igreja. O que parecia um desalento, transformou-se em esperança graças a uma Parceria Público-Privada entre Prefeitura e empresas, que garantiu o restauro do local. Após minucioso trabalho, a capela foi reaberta ao público em julho deste ano.

Para garantir maior atratividade ao local, foram instalados painéis educativos com informações sobre a Cuesta e do Aquífero Guarani, um dos maiores sistemas de armazenamento de água do mundo. A confecção dos materiais foi proporcionada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comutur) e o Museu de Mineralogia Aitiara (MuMA).

Ao viajar e passar pela Cuesta de Botucatu, no sentido interior-capital, uma parada obrigatória para descansar é a Capela de São Cristóvão.

Sobre a Cuesta de Botucatu

A Cuesta de Botucatu consiste em uma forma de relevo diferenciada com sua escarpa e o seu reverso, correspondente ao Planalto Ocidental Paulista e que criou desníveis de até 350 metros entre as áreas do topo e a baixada. O nome “cuesta” deve-se à formação semelhante existente na Espanha.