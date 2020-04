Cascata do Véu da Noiva: as belezas naturais de um verdadeiro cartão postal

Cascata do Véu da Noiva é uma interessante opção de turismo e lazer em Botucatu

por Flávio Fogueral*

Férias, verão e calor. Estes são ingredientes que certamente farão o botucatuense buscar por opções de lazer junto à natureza e, claro, poder se refrescar um pouco neste período mais quente. Se a praia está distante e não há uma piscina à disposição, as opções são as cachoeiras que a região oferece. E Botucatu, com 90 cachoeiras catalogadas pela Secretaria de Turismo, é um dos municípios com o maior número de quedas de água do Estado.

Portanto, são dezenas de opções com acesso público e privado, tendo o contato direto com a natureza como parte do passeio. A recompensa, após alguns minutos de caminhada, certamente será uma bela paisagem para se guardar na memória.

Uma das mais conhecidas cachoeiras de Botucatu, o Véu da Noiva faz parte de um complexo turístico aberto à população. De fácil acesso e distante doze quilômetros do centro de Botucatu, é formada por uma pequena represa do Rio Pardo (que futuramente deve ser transformada em uma barragem maior, conforme projeto da Prefeitura, com investimentos superiores a R$ 50 milhões). A queda de água, de seus metros de altura, faz jus ao nome dado. Forma uma fina camada de água espalhada por entre as pedras. Há, ainda, uma piscina natural para banho dos turistas.

Sendo em área pública, o complexo é o de mais fácil acesso para portadores de necessidades especiais. São poucos metros desde o portal de entrada até a queda d’água. O complexo ainda contempla estrutura com área de lazer e descanso, banheiros públicos, estacionamento, quiosques com churrasqueiras, bar e lanchonete.

Para quem busca mais contato com a natureza, há ainda mata natural e de reflorestamento. Já os aficionados por aventura, um tobogã aquático com 50 metros de comprimento dá o tom da diversão.

O acesso para o complexo pode ser feito por duas rodovias, a Gastão dal Farra, asfaltada e a BTC 476, sem pavimentação mas com constante manutenção por parte do município. Não há cobrança de ingresso para os visitantes, sendo que a entrada é permitida diariamente, das 8 às 18 horas.

Dentro de quase uma centena de cachoeiras, a Cascata do Véu da Noiva é uma interessante opção de turismo e lazer em Botucatu. Prepare a roupa de banho e as câmeras para registrar mais esta beleza natural da região.

*Matéria originalmente publicada na edição 36 da Destaque Botucatu. Para conferir a edição completa, clique aqui.