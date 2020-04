Catedral Metropolitana de Sant’Ana e a imersão pela fé e arte

A história da atual Catedral está ligada diretamente com a elevação de Botucatu como Arquidiocese

por Flávio Fogueral*

Bem no “coração” de Botucatu está um dos principais símbolos da Cidade. A Catedral Metropolitana de Sant’Ana é um marco turístico (sendo o local mais fotografado) e histórico do município, que representa a importância do município para a Igreja Católica.

Considerada a principal edificação do chamado Centro Histórico, a Catedral Metropolitana possui características únicas como sua arquitetura em estilo gótico, com a assinatura do engenheiro Cav. J. Sachetti, tendo como inspiração da Catedral da Sé, em São Paulo. Também é uma das igrejas que tem vasto repertório de arte sacra.

A história da atual Catedral está ligada diretamente com a elevação de Botucatu como Arquidiocese. Em 8 de dezembro de 1927, dom Carlos Duarte Costa lançou a pedra fundamental para a construção da nova edificação. Houve a presença do então presidente do Estado (equivalente ao cargo de governador), Júlio Prestes. Foram anos de intensos trabalhos e mobilização da comunidade para a concepção da igreja magna de Botucatu. Ainda durante a edificação, alguns fatos foram significativos: em 1937 a cripta (onde os bispos e arcebispos estão sepultados), estava conclusa sendo que em setembro daquele ano, os restos mortais de Dom Lúcio Antunes de Souza foram transferidos para o local. Sua inauguração ocorre oficialmente em 8 de dezembro de 1943.

Cripta de bispos e arcebispos, no subsolo da Catedral Cripta de bispos e arcebispos, no subsolo da Catedral Cripta de bispos e arcebispos, no subsolo da Catedral Atual Catedral de Botucatu tem inspiração na Catedral da Sé, em SP Interior da abadia Interior da abadia Altar dá a dimensão da importância da religião na Cidade

Vista da abadia para o público, com detalhe ao órgão no mezanino superior Imagem de Cristo, em madeira Altar em uma capela adjacente Altar em uma capela adjacente Vitrais, que trazem passagens bíblicas Vitrais, que trazem passagens bíblicas Mezanino superior com vitral e órgão





Na década de 1960 a igreja recebeu uma grande revitalização e reforma, com mudanças significativas. Por determinação do então arcebispo, Dom Henrique Golland Trindade foram derrubados todos os altares de mármore, bem como de quase todas as imagens, inclusive a grande imagem de Sant’Ana do altar central. Essa imagem foi colocada na Praça ao lado da Catedral em um pedestal. A obra sofreu com ações de vândalos, voltando a compor o cenário em 2013 após a revitalização daquele espaço público.

A Catedral recebeu incrementos artísticos que ao longo dos anos enriqueceram o patrimônio religioso e cultural, como os vitrais que reproduzem os quadros de madonas, amplamente adaptados ao ambiente brasileiro. Tais vitrais são uma atração única para contemplação e reflexão de fé. Outra atração que está disponível ao visitante é a capela do Santíssimo que, no interior da basílica, oferece um espaço de paz e reflexão.

O próprio altar da basílica também dá uma dimensão da imponência que a Catedral representa para a Igreja Católica em Botucatu. Com mudanças ao longo dos anos, hoje é possível contemplar uma grande imagem de Jesus Crucificado talhada em madeira nobre, além de um trono para Nossa Senhora Aparecida.

A Catedral Metropolitana está aberta à visitação diariamente em horário comercial. Para quem preferir acompanhar as missas, as celebrações ocorrem de segunda a sexta-feira, às 7 e 18h30; sábado às 16 e 19h30 e aos domingos (7h30, 10 e 19 horas).

*Matéria publicada originalmente na edição 39 da Destaque Botucatu. Para acessar a versão completa, clique aqui.