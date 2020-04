Coronavírus em Botucatu: 3 pacientes recebem alta, mas município contabiliza 36 casos positivos da doença

Município contabiliza 36 casos positivos de Covid-19 desde o primeiro caso confirmado da doença, em 26 de março

por Flávio Fogueral

Botucatu apresentou avanços quanto ao combate à Covi-19, doença respiratória aguda causada por novo coronavírus. Nesta segunda-feira, 13 de abril, três pessoas receberam alta hospitalar, sendo duas no Hospital Unimed e uma no Hospital das Clínicas. Ao todo, o município chega a sete pacientes curados.

No entanto, o município contabiliza 36 casos positivos de Covid-19 desde o primeiro caso confirmado da doença, em 26 de março. Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, há 33 novos casos em atendimento, seja na rede particular quanto pública. Desse novo balanço, onze pessoas já atestaram positivas e recebem atendimento hospitalar. Cinco pacientes estão na Unidade de Terapia Intensiva (quatro no Hospital das Clínicas e um no Hospital Unimed). Há, ainda, cinco profissionais da saúde que também atestaram para o novo coronavírus.

Outra informação foi que o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Botucatu, em uma mulher de 63 anos, apresenta evolução positiva. A paciente está no Hospital das Clínicas e, segundo o secretário, a mesma teve evolução do quadro clínico, e já não respira mais com a ajuda de ventilação mecânica e já saiu da UTI.

Por outro lado, Botucatu teve dois mortos pela doença. O Hospital Unimed registrou um óbito e o Hospital das Clínicas teve cinco pacientes vitimados fatalmente por Covid-19. Este último serviço de saúde é referência regional, atendendo uma população de 2 milhões de habitantes.