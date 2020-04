O charme pelo palco do Teatro Municipal de Botucatu

Prédio, construído na década de 1930 foi de propriedade de Adolpho Dinucci

por Flávio Fogueral*

Botucatu pode se orgulhar em ser uma terra movida à cultura. Em seus teatros, salas de cinema e auditórios surgiram e passaram artistas que transformaram a arte local. Tais espaços foram essenciais para garantir que a Cidade fomente ainda mais a sua veia artística.

Um dos principais espaços culturais é o Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, inaugurado em 1996 durante a gestão do prefeito Jamil Cury (1940-2004), o teatro representa a retomada das apresentações teatrais em Botucatu.

O prédio, construído na década de 1930 (inaugurado oficialmente em 1937), foi de propriedade de Adolpho Dinucci. Foi arrendado à empresa Pedutti & Chiaradia para ser a maior sala de espetáculos do interior. Quando da inauguração do Cine Paratodos, tinha 800 lugares e foi um dos principais espaços durante o ápice das projeções cinematográficas em Botucatu. Após a falência do cinema, ainda na década de 1980, foi comprado pela Prefeitura, ficando anos fechado ao público, até passar por ampla reforma na década de 1990, para ser transformado oficialmente em teatro.

O Teatro Municipal “Camillo Fernandez possui uma das mais modernas estruturas de entretenimento e espetáculos. São 518 lugares divididos em dois pavimentos com mezanino, com espaço para portadores de necessidades especiais Boa parte de sua arquitetura também preservaram as características originais do espaço.

Entre as atrações para os visitantes estão a nova configuração do prédio, com seus espaços de recepção como o saguão (que recebe periodicamente exposições), além dos gradis que emolduravam o balcão. As paredes das coxias, com preservação total do material utilizado na reforma do prédio ainda na década de 1950. Outro ponto a ser visitado é o espaço superior, com amplos saguões, que serviram durante anos o “Grêmio de Cinematografistas”, além da própria Biblioteca Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura.

Pelos palcos do “Municipal” foram encenados espetáculos de dança, teatro, musicais, entre muitos outros com artistas locais e de renome nacional e internacional como a Orquestra da Hungria. Outro atrativo que o espaço oferece é um piano que durante anos foi utilizado pela Orquestra Sinfônica Municipal, Coral Municipal e que foi disponibilizado para que os aficionados e o público em geral possa tocá-lo.

Conhecer o Teatro Municipal é uma imersão na cultura de Botucatu, seja nas suas mais variadas expressões e emoções.

Serviço – Teatro Municipal de Botucatu

Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27

