Parque Municipal: preservação e contato com a natureza dentro de Botucatu

Em outubro de 1996 a área de 10 hectares foi oficialmente denominada como parque municipal

por Flávio Fogueral*

Estar em contato direto com a natureza a poucos minutos do Centro de Botucatu. É assim que pode ser definida a experiência em um cantinho encravado no Jardim Paraíso, o Parque Municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros”. Um espaço que, em poucos anos mudou completamente a forma do botucatuense entrar em contato com o Meio Ambiente.

Até a década de 1980, o espaço não tinha a relevância ecológica e turística atual, tendo o nome popular de “Lago do Barrinho”. Servia, à época, como depósito para lixo domiciliar, em um período cuja região do Jardim Paraíso ainda se desenvolvia. Os moradores do entorno se incomodavam com a situação, posteriormente organizando a estruturação do espaço e o tornando em um parque informal. Em outubro de 1996, a área de 10 hectares foi oficialmente denominada como parque municipal pelo então prefeito Antônio Jamil Cury.

Por anos, o parque teve como dinâmica ser um refúgio para quem aprecia o contato direto com a natureza, além de uma área de intensa preservação. A partir de 2016, o espaço conta com maior atratividade para os visitantes. Após investimentos do Poder Público, os usuários têm à disposição conexão sem fio com a internet, bebedouros, além da ornamentação do lago, com a soltura de centenas de peixes. Também foi recuperado o calçamento do entorno, juntamente com o reforço na iluminação pública, o que garante mais segurança aos visitantes.

O maior destaque é a nova portaria, construída na Rua José Barbosa de Barros, além de um centro receptivo com auditório, apto para receber eventos, cursos e exposições com temáticas voltadas à educação ambiental. A mata nativa preservada é de transição entre cerrado e mata atlântica.

Entre os atrativos do parque estão trilhas na mata original, além de amplo espaço para lazer com quiosques e área verde. Há parquinho para crianças e áreas de descansos com bancos de madeira. Um deck com guarda-corpo permite a apreciação do lago existente na área, derivado de nascentes de água na região.

Para quem aprecia o canto e observar pássaros, o Parque é uma das melhores opções para esta atividade. É frequente a realização de eventos para a observação da fauna existente.

Em novo momento e com atrações que agradam a todas as idades, o parque municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros” certamente é um roteiro de visita para quem gosta de estar em contato com a natureza.

Onde Fica: Parque Municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros

Rua Dr. José Barbosa de Barros, s/nº – Jardim Paraíso

Contato: (14) 3882 1290

Horário de Funcionamento: de terça a Domingo, das 9 às 18 horas

Entrada gratuita.

*Matéria publicada originalmente na edição 37 da Destaque Botucatu. Para ler a versão completa, clique aqui.