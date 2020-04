Pinacoteca Fórum das Artes: a arte mais próxima da população

Inaugurado em março de 2018, o espaço demandou anos de restauro e revitalização de um prédio histórico

Em pleno Centro Histórico de Botucatu, um local sintetiza a sutileza e a beleza da arquitetura, mesclando o passado e o presente. Na avenida Dom Lúcio está a Pinacoteca Fórum das Artes, o primeiro museu deste porte, voltado exclusivamente para as artes plásticas e visuais.

Inaugurado em março de 2018, o espaço demandou anos de restauro e revitalização de um prédio histórico, onde funcionava o antigo Fórum, concebido ainda na década de 1920, cujo projeto ficou a cargo do escritório de Ramos de Azevedo, um dos mais conceituados arquitetos brasileiros do século passado.

Com sete salas e dois halls dedicados a exposições em dois pavimentos, além de auditório, reserva técnica e biblioteca, a estrutura da futura Pinacoteca de Botucatu, que será gerida pela municipalidade, conta também com plataformas de acessibilidade, elevador e outros ambientes fundamentais para o funcionamento pleno do museu. As reformas e adequações abrangeram uma área de 3.421,92 m², com investimentos de R$ 17 milhões (sendo R$ 15 milhões do governo estadual e R$ 1,9 milhões do município).

A Pinacoteca, uma “filial” da existente na capital paulista, tem acervo composto por obras próprias e também receberá parte da reserva técnica (quadros que não estão em exposição) da “matriz”. Sua exposição inaugural foi do escultor e artista francês Auguste Rodin.

A área do entorno também recebeu trabalhos de revitalização, sendo uma oportunidade de lazer e descanso. A praça contempla bancos e paisagismo que dão um toque de sofisticação e conforto ao complexo. No Fórum das Artes, espaço voltado a exposições artísticas e plásticas, a parede do prédio recebeu painel grafitado de 5 metros de altura por 23 metros de comprimento, com imagens antigas da Rua Amando de Barros, além de Itajahy Martins, fundador do Museu de Arte Contemporânea de Botucatu, em 1984.

Mais do que um lugar de convívio, a Pinacoteca do Estado em Botucatu se transforma, aos poucos, em uma referência às artes no interior paulista.