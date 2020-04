Prefeitura Municipal: arte, política e história de uma Cidade

No início do século XX, Botucatu mostrava sua força como liderança regional

por Flávio Fogueral

Bem no coração do chamado Centro Histórico está um edifício que define os rumos de Botucatu: o Paço Municipal “Luiz Aparecido da Silveira”, a sede do Poder Executivo. E não é só de política e decisões administrativas que o local é referência. Há toda relevância artística, arquitetônica em um edifício que conta parte do desenvolvimento local.

O que muitos botucatuenses não imaginam é que a sede da Prefeitura, inclusive, já ocupou anteriormente diversos prédios. Esteve no antigo clube 24 de Maio, na Rua João Passos (onde está a Câmara Municipal), e também na rua Amando de Barros com a Praça Emílio Pedutti (Bosque), onde atualmente sedia uma das agências do Banco do Brasil. Para compreender a instalação da Prefeitura em sua atual sede, é preciso compreender a história de outro fator que auxiliou no desenvolvimento municipal: as comunicações, em especial os serviços postais.

No início do século XX, Botucatu mostrava sua força como liderança regional, abrigando diversas regionais de serviços públicos ou mesmo sede de grandes empresas ou representações das mesmas. Um desses casos é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que manteve por diversas décadas sua regional no município. Ter uma representação da instituição representava a relevância botucatuense em se tratando de comunicações com outras cidades do Estado.

A primeira agência foi inaugurada na então Rua do Comércio (atual Rua Amando de Barros), em 1858, funcionando em um prédio (já demolido) no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, onde atualmente é uma das agências do Banco do Brasil. Já a administração regional da empresa, segundo consta no livro Achegas para a História de Botucatu, de Hernâni Donato, em 1922 houve a remodelação das regionais no Estado. A sede também ficou na Amando de Barros, inaugurada em 1930. Em 1948, o então presidente Eurico Gaspar Dutra modificou a divisão dos Correios, fazendo com que Botucatu perdesse a regional para Bauru, fato que fez a população e classe política se mobilizar para reverter a decisão.

Para melhor abrigar os serviços, a Prefeitura cedeu uma parte da então praça XV de Novembro, onde foi construído um prédio com arquitetura inspirada no movimento Art Déco (estilo artístico europeu que priorizava o uso de formas geométricas ou estilizadas em detrimento às formas orgânicas, presentes em estilos clássicos e neoclássicos). Sua inauguração foi a 24 de outubro de 1940, com os serviços sendo prestados até 1975, quando um novo decreto transferiu em definitivo a regional da empresa para Bauru. Os serviços postais prosseguiram, mas com agências espalhadas pelos diversos bairros.

Sem ocupação, o prédio é transferido ao município, o qual passa por reformas a fim de abrigar a nova sede do Executivo Municipal, que se encontrava na Amando de Barros. Foi na gestão do prefeito Plínio Paganini que a Prefeitura muda-se em definitivo para o novo edifício, com inauguração em janeiro de 1977.

A fachada, que antes possuía o letreiro com os dizeres dos Correios passa a receber Prefeitura Municipal, respeitando o estilo Déco. Com o passar dos anos o prédio passa por adaptações para receber secretarias, departamentos, gabinetes e auditórios. Um anexo foi construído na década de 1980 e abriga os gabinetes do prefeito e vice. Devido à ação do tempo, a própria fachada recebe melhorias como diferentes pinturas, mas sempre respeitando as características originais.

Atualmente o prédio, denominado Paço Municipal “Luiz Aparecido da Silveira” é um dos principais roteiros para turismo pelo seu valor histórico e arquitetônico. Além das características originais da fachada, alguns atrativos são relevantes no local, como o próprio hall de entrada e escadarias, a sala onde funcionavam os antigos telégrafos, bem como as grades, janelas e portas que ainda respeitam o antigo estilo de Art Déco.

Outro atrativo aos visitantes é poder conhecer a galeria de prefeitos e vice-prefeitos, inaugurada em 2015, durante a ocasião do 160º aniversário de fundação de Botucatu. Está exposta a relação de prefeitos nomeados pelos interventores do Estado entre os anos de 1930 e 1936 e respectivo período de governo. Também serão relacionados todos os prefeitos eleitos pelo voto indireto entre os vereadores a partir do restabelecimento da Ordem Constitucional em 1937. Além disso serão relacionados os nomes de todos os vice-prefeitos eleitos pelo voto direto.

Portanto, o prédio da Prefeitura Municipal é um atrativo por seu contexto histórico, arquitetônico e política. É um patrimônio de todos os botucatuenses.

Serviço – Paço Municipal “Luiz Aparecido da Silveira” – Prefeitura de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100 – Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.