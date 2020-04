Rio Bonito Campo e Náutica: a aventura e beleza às margens do Tietê

por Flávio Fogueral

Natureza e aventura, às margens do Rio Tietê. Assim é o cenário que botucatuenses e visitantes encontram no Rio Bonito Campo e Náutica, um dos locais mais visitados na região. O bairro, que agrega um complexo de ranchos e casas de veraneio, tem seus atrativos associados ao esporte aquático e as belezas da natureza.

Além das propriedades particulares, a região chama a atenção por também concentrar colônias de veraneio, como a do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciário), e da própria Associação Atlética Botucatuense. Mas o maior atrativo, certamente, é o afluente do Rio Tietê, que traz uma paisagem deslumbrante à região.

Completamente revitalizada, sua orla principal, batizada de “Nilton Luiz Prearo”, em homenagem a um ex-servidor municipal e morador do bairro, está localizada no prolongamento da Avenida Gentil Lourenção possui 800 metros de extensão, mas com opções que vão desde a prática esportiva ou a contemplação das belezas do Rio Tietê.

Entregue em 2016, as obras de revitalização tiveram investimento de R$ 2 milhões, por meio de financiamento da AES Eletropaulo, e contemplou a implantação de calçamento da rua com bloquetes, construção de ciclovia, padronização das calçadas, pista de caminhada, dois decks para embarcações e apreciação dos visitantes, píer para pesca, paisagismo, iluminação pública, quiosques, lixeiras, área para prática esportiva, academia ao livre e área para estacionamento. Como atrativos é possível promover passeios de barco e a prática de esportes náuticos, como veleiro, caiaque, entre outros.

O Rio Bonito Campo e Náutica está distante 30 quilômetros do Centro de Botucatu, com acesso direto pela vicinal Alcides Soares e também pela Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191). Todo o trajeto é com pavimentação asfáltica, sendo que na “descida” pela Alcides Soares é possível apreciar a beleza da Cuesta de Botucatu.