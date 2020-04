São Manuel tem 4 casos positivos de Covid-19 e 30 notificações da doença

Município registra um óbito confirmado e outro sendo investigado esperando o resultado do exame

da Prefeitura de São Manuel

A Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel notificou mais dois novos casos suspeitos no Município, nesta segunda-feira, 13, aumentando para 30 os casos notificados de coronavírus.

Atualizando os dados nesta segunda sobre os casos de coronavirus na cidade, a Diretoria Municipal de Saúde informa que: registra um óbito confirmado e outro sendo investigado esperando o resultado do exame do material colhido; outros dois (2) casos positivos onde os pacientes encontram-se internados no hospital da Unimed de Botucatu, subiu para quatro os pacientes internados na ala de isolamento do hospital local, com quadro estabilizado em recuperação; aumentaram mais dois casos notificados hoje, passando a serem 30 (trinta), 6 (seis) casos foram descartados,20 (vinte) casos estão aguardando resultados de exames, desses 11 profissionais são da área da saúde. Todos os casos aguardando resultados de exames, inclusive os de profissionais da saúde, foram orientados e estão sendo acompanhados pela equipe municipal do Coronavírus, permanecendo em isolamento domiciliar ou hospitalar, sem intercorrências registradas até o momento.