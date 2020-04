Serpentário da Unesp: um passeio pela ciência e preservação da natureza

Em 2017, mais de 10 mil pessoas visitaram as exposições permanentes

por Flávio Fogueral*

É impossível desassociar a vida de Botucatu sem a Unesp nestas últimas décadas. Além do grande impacto econômico, a universidade também é responsável pela sua excelência em ensino e pesquisa. E muito do conhecimento produzido e preservado está à disposição da população.

Um desses exemplos é o Museu e Serpentário do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap), unidade auxiliar da Unesp, e localizado na Fazenda Experimental do Lageado. Inaugurado em 2008, o espaço foi idealizado pelo professor Rui Seabra Júnior e tem a proposta de fomentar, de forma lúdica e educativa, a consciência ambiental e do equilíbrio que cada animal- em especial os peçonhentos- tem dentro da própria natureza.

As visitas são monitoradas e os visitantes podem conhecer as características próprias de dezenas de espécies de cobras, aranhas, escorpiões, entre outros. Em 2017, mais de 10 mil pessoas visitaram as exposições permanentes. Os visitantes ainda recebem instruções sobre como evitar acidentes ofídicos- estimados em mais de 160 mil em 2014 em todo o país pelo Ministério da Saúde-, além dos primeiros socorros em ocorrência dos mesmos.

Nesta primeira década de existência o Museu e Serpentário consolida sua relevância na educação ambiental. O Cevap possui um serpentário com cerca de mil serpentes peçonhentas, além de escorpiões e aranhas venenosas. No espaço idealizado para receber visitação pública, são expostas cerca de 100 delas e outros animais peçonhentos como escorpiões e aranhas, além de lagartos, iguanas e jabutis, com cartazes e imagens educativas.

Toda a estrutura do museu foi concebida para oferecer um contato mais próximo e visual da comunidade às espécies exibidas, sempre com a total segurança. Com isso, estabelece-se conscientização na população quanto aos animais peçonhentos. Essa iniciativa pioneira na região tem despertado o interesse da mídia nacional. O local foi cenário, inclusive, de reportagem especial para o Globo Rural.

“O local é aberto para visitação sem agendamento. Nós só sugerimos (o agendamento) quando a visita é feita, por exemplo, por grupos de pessoas como estudantes e empresas. As visitas são monitoradas por estagiários (alunos de graduação), aprimorandos e pós-graduandos devidamente capacitados”, finaliza o coordenador do serpentário, Rui Seabra.

As visitas ao museu, gratuitas, ocorrem de terça-feira a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Sábados e domingos, das 9 às 17 horas, ininterruptamente. Grupos interessados devem ter, no máximo, 40 pessoas, com o agendamento solicitado pelo e-mail: tocasdascobras@cevap.unesp.br.

Serviço – CEVAP Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos

Aberto ao público durante a semana e finais de semana.

Visitas monitoradas e agendadas.

Tel: (14) 3814-5446 / (14) 3880-7108

Site: www.cevap.org.br

*Matéria originalmente publicada na edição 29 da Destaque Botucatu. Para ler a edição completa, clique aqui.