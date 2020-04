Vendas para a Páscoa recuam 33%

A Páscoa é a primeira data comemorativa do ano, e já refletiu os efeitos das medidas restritivas ao covid-19

da Boa Vista SCPC

As vendas do comércio para a Páscoa recuaram 33% em 2020, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Boa Vista. Em 2019 as vendas haviam apresentado crescimento de 1,5%. O gráfico a seguir traz a série histórica das vendas na data.

A Páscoa é a primeira data comemorativa do ano, e já refletiu os efeitos das medidas restritivas ao covid-19. Antes das medidas as expectativas eram de crescimento nas vendas, acompanhando a recuperação que vinha em andamento no comércio varejista desde o ano anterior. Esta é a primeira data comemorativa que sente os efeitos das restrições. A próxima data importante no calendário do varejo é o Dia das Mães, que será comemorado em 10 de maio.

O cálculo do volume de vendas para esta data foi baseado em uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Boa Vista, o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), com abrangência nacional. Para esta data foram consideradas as consultas realizadas no período de 08 a 12 de abril de 2020, comparadas às consultas realizadas entre 17 a 21 de abril de 2019.