165 anos e um futuro promissor

Cidade que se torna referência no âmbito social e econômico

Emílio Angella Neto*

Chegamos a uma marca emblemática. Em 2020 Botucatu chega ao seu 165º aniversário de emancipação-político administrativa de uma história rica e repleta de conquistas. É sempre necessário reconhecer que todos os botucatuenses são personagens da construção de uma Cidade que se torna referência no âmbito social e econômico. Afinal, por meio do esforço contínuo de Poder Público, sociedade civil e a classe empresarial, conquistamos índices que consolidam o município como um dos mais pujantes de todo o interior paulista.

Entramos a partir deste ano com o desafio de consolidar a vocação econômica diversificada e fomentar o empreendedorismo. Diversos indicadores mostram como Botucatu é privilegiada em um contexto nacional. A Cidade está entre os 200 municípios mais populosos do Brasil (é o 54º no Estado de São Paulo). Nos aproximamos dos 150 mil habitantes, que usufruem de sistemas educacional e de saúde (em âmbitos público ou privado) estruturados a atender quase que a totalidade da população. É, ainda, uma das cidades mais seguras do Estado, com índices de criminalidade em curva descendente.

Contabiliza-se, a isso, que mais de 36 mil botucatuenses estão diretamente no mercado de trabalho, seja nos setores público, industrial, serviços, agropecuária ou varejo. Outros tantos milhares são empreendedores que investem diretamente no fomento econômico. Botucatu é o “lar” de empresas de relevância como a Embraer, Caio Induscar, Irizar, Anidro, Eucatex, entre tantas outras. No varejo temos grandes redes que despertaram interesse pelo mercado botucatuenses. Alia-se a isso os pequenos comerciantes que geram empregos e riquezas. Ao todo, somando todos os segmentos são mais de 7.200 empresas instaladas.

No entanto, os últimos meses não foram somente de celebração. Passamos, em fevereiro, por uma das maiores tragédias já registradas no município. A chuva de 10 de fevereiro causou destruição, estragos, prejuízos e, mais do que tudo, ceifou vidas. Todos os botucatuenses viveram perplexos os efeitos dessa tragédia. Já nos dias seguintes iniciamos os trabalhos de reconstrução. Também foi emocionante ver a solidariedade de nossa população com doações de roupas, móveis, eletrodomésticos, comida e muito conforto a quem perdeu tudo. Com isso aprendemos a valorizar mais nossa Cidade.

Agora, nas últimas semanas, enfrentamos a pandemia de Covid-19, doença que se originou de coronavírus e que atingiu o mundo todo em uma grave pandemia. Botucatu adotou suas medidas para o enfrentamento desta grave doença. Novamente nossas forças foram colocadas a prova. Não se sabe ainda o impacto que terá na economia de nossa Cidade.

Mesmo em um cenário adverso, nossa Botucatu tem muito a celebrar. Chega aos seus 165 anos encantando pelas belezas naturais, por sua receptividade e força de trabalhar e tornar esta, uma Cidade cada dia melhor.

*Emílio Angella Neto é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu