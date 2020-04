Avenida Vital Brasil: a vida cosmopolita de Botucatu

Hoje, são mais de 150 empresas instaladas nos mais diversos segmentos, primando pelo comércio e serviços

Foto principal: M&M Imagens

Desde o início dos anos 2000, Botucatu começou a viver uma intensa onda de crescimento econômico e desenvolvimento urbano. Novos bairros, avenidas, ruas e empresas se instalaram em regiões consideradas estratégicas e que representam, por vezes, perfil único e peculiar. Neste contexto, muitos dos corredores empresariais botucatuenses são lembrados por tais características únicas.

Assim pode ser definida a Avenida Dr. Vital Brasil, atualmente um dos principais polos de investimento empresarial, comercial e residencial da região Central de Botucatu. Por sua pujança de oportunidades e rápido crescimento, hoje a via, criada originalmente como uma passagem para o Distrito de Rubião Júnior, transformou-se em uma região de pleno crescimento e alta valorização imobiliária. Forma, portanto, uma região de grande potencial de investimento. Com uma vida cosmopolita, tem transformado a vida botucatuense e agrega a síntese de um novo panorama da Cidade.

Seus mais de dois quilômetros de extensão- com início na confluência entre a Avenida Floriano Peixoto, a Rua Major Matheus e Rua Benjamin Constant, com final na Rua Visconde do Rio Branco-, a “Vital”, como é conhecida, conecta estrategicamente diferentes regiões, como a Rodovia Domingos Sartori (e posteriormente ao câmpus da Unesp de Rubião Júnior), ou mesmo a bairros como a Vila dos Lavradores, Vila Antarctica, Recanto Azul, Vila São Lúcio, Vila dos Médicos, Vila Aparecida e, claro, à região central da área urbana.

Hoje, são mais de 150 empresas instaladas nos mais diversos segmentos, primando pelo comércio e serviços. É comum encontrar na via opções como supermercados, agências bancárias, farmácias, restaurantes, salas de cinema, bares, restaurantes, consultórios médicos, escolas, postos de combustíveis, confecções e o que ela tem se diferenciado de outros pontos: a cada vez mais comum presença de grandes empreendimentos imobiliários, com edifícios que têm modificado a cena urbana botucatuense.

A trajetória da avenida tem início ainda na primeira metade do século XX, quando dom Carlos Duarte Costa (1888-1961), segundo bispo de Botucatu- tendo administrado a diocese entre 1925 e 1937-, promoveu o primeiro loteamento na região, pertencente então à Igreja Católica.

O trecho comercializado, ainda na década de 1930, foi entre a Avenida Floriano Peixoto e a Rua Coronel Fonseca, na área de abrangência da atual Vila dos Meninos. O primeiro nome da via foi Rua São CAarlos. A ampliação de extensão ocorreu já na década de 1970, quando da administração do prefeito Plínio Paganini, quando ela finalmente ganhou os traços que atualmente dispõe.

A denominação da via foi estabelecida pela Lei Nº 96 de 21 de outubro de 1949 quando, na ocasião, o prefeito Renato de Oliveira Barros instituiu a substituição da nomenclatura, outrora chamada de Rua São Carlos. A homenagem foi para o médico e cientista brasileiro, responsável pelo desenvolvimento do soro antiofídico- que imuniza o organismo contra a picada de cobras e outros animais peçonhentos. Além do nome da rua, estabeleceu a colocação de uma placa de homenagem ao local onde Vital Brazil criou a substância, em 1897, na Rua Amando de Barros. A placa alusiva ainda se encontra afixada na parede onde hoje está a Ótica Roberto.

Mais do que uma das tantas ruas e avenidas que compõem o complexo viário de Botucatu, a Vital Brasil consolidou-se como um polo econômico. É, há pelo menos duas décadas, uma região que literalmente não para.

Personagem relevante da ciência brasileira

Vital Brazil (grafia com Z), é um personagem ímpar na ciência brasileira e de estreita ligação com Botucatu. Nascido em Campanha, Minas Gerais em 28 de abril de 1865, tendo mudado cedo com a família para São Paulo, em busca de uma educação melhor. Vital teve diversos empregos para o custeio dos estudos, tendo posteriormente estudado medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, graduando-se em 1891. No período em que estudava e nos primeiros anos de carreira, observou muitos casos de óbitos decorrentes a picadas de animais peçonhentos e serpentes. Foi médico sanitarista, onde desenvolveu relevante trabalho no combate à febre amarela e peste bubônica.

Mudou-se para Botucatu em 1895, onde atuou na medicina clínica e intensificou os estudos contra as picadas de cobra. Já em 1897, desenvolveu as aplicabilidades do soro antiofídico, sendo posteriormente nomeado Inspetor de Saúde Pública do Estado de São Paulo. Enquanto residente em Botucatu, foi um dos principais articuladores que viabilizou a criação da Misericórdia, ao lado de Costa Leite. Em 1899 assumiu a direção do Instituto Butantã e, já no início do século XX, fundou o Instituto Vital Brazil (no ano de 1919), em Niterói, no Rio de Janeiro, voltado para estudo, pesquisa e preparação de soro.

Continuou a estudar até que descobriu o soro antiofídico, contra mordida de cobra, aplicado pela primeira vez em um ser humano em 1915, em Washington, quando lá se encontrava como hóspede oficial do Congresso Científico Pan- Americano. Quando voltou ao Brasil, em 1919, deixou o cargo de Diretor do então Instituto Butantan e fundou o Instituto Vital Brazil, em Niterói. Em 1924, retornou à direção do Instituto Butantan, deixando-o definitivamente em 1927. Foi nessa época que começou a estudar um remédio contra o veneno das aranhas, obtendo muito sucesso. Vital Brasil faleceu em maio de 1950, aos 85 anos. Na vida pessoal, teve 21 filhos, de dois casamentos distintos.

Entre as diversas homenagens póstumas, concedendo nomes a bairros, institutos e avenidas, Vital Brazil também estampou a antiga cédula de dez mil cruzeiros (1992) e também dá o nome científico da aranha Caranguejeira, Vitalius sorocabae.

