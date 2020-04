Prefeito de Lençóis Paulista anuncia redução de 50% no salário

O prefeito Anderson Prado anunciou nesta segunda-feira, 13, em coletiva de imprensa realizada na Câmara Municipal, que pretende encaminhar até sexta-feira, 17 de abril, projeto de lei à Câmara Municipal de uma reforma administrativa que tem por objetivo reduzir as despesas do setor público com pagamento de salários.

O prefeito antecipou que nesse projeto vai constar a redução de 50% de seu vencimento e alteração no número de secretarias. Além disso, Prado anunciou ainda a redução de 25% dos salários dos secretários municipais, deixando aberta a possibilidade de outras reduções em estudo. Participaram da coletiva de hoje, o presidente da Câmara, vereador Nardeli da Silva, o secretário de Administração, Railson Rodrigues e o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Piedade, Antonio Barros Filho.

“Essa é uma medida estritamente administrativa, pois assim como todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura também terá queda na arrecadação. Por isso, para dar o exemplo, precisamos cortar na carne, reduzindo os salários dos que ganham mais. É importante ficar claro que os salários mais baixos da Prefeitura não serão afetados pela medida”, explicou Prado.

Além disso, na coletiva o prefeito anunciou o recebimento de repasses no valor R$ 797 mil do Governo Federal e de R$ 271 mil do Governo Estadual. As verbas foram destinadas para o combate à epidemia do novo coronavírus. Além disso, também foi autorizada a utilização de uma emenda parlamentar do deputado Rodrigo Agostinho, no valor de R$ 100 mil, para o combate à Covid-19.

“Vamos seguir prestando contas de toda ajuda financeira que recebermos das esferas superiores de governo e de como este recurso será utilizado”, reforçou Prado.

O prefeito também agradeceu o apoio das empresas do Município, como a Zilor, que doou material suficiente para a confecção de 20 mil máscaras, da Lwart, que doou R$ 100 mil para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e do Supermercado Gigantão, pela doação de 120 cestas básicas para a montagem dos Kits Alimentação.

AUXÍLIO-TRANSPORTE

O secretário de Administração, Railson Rodrigues, destacou que a prefeitura realizará o pagamento do auxílio-transporte aos estudantes do município até o final de Abril. Segundo Railson, a diminuição do número de servidores acarretou na demora para julgar os pedidos de recurso no processo de inscrição para o auxílio, mas a Prefeitura não vai deixar de cumprir com o compromisso.

“O auxílio-transporte é um benefício social e não um reembolso que é pago mediante a apresentação de recibo. Por isso, juridicamente não poderíamos e nem seria correto suspender esses pagamentos, pois sabemos que muitos estudantes precisam honrar os compromissos assumidos com proprietários de ônibus e vans”, explicou Rodrigues. Os alunos devem receber neste mês o valor referente aos meses de fevereiro, março e abril.