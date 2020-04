Aberto concurso para selecionar profissionais de saúde para atuar na pandemia

As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da Fundação Vunesp

da Redação

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) vai realizar, de forma gratuita, para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) um processo seletivo simplificado e emergencial com 925 vagas destinadas à complementação da força de trabalho para o atendimento à população no combate à pandemia da Covid-19.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da Fundação Vunesp. Os cargos disponíveis na seleção são de Agente Técnico de Assistência à Saúde (Assistente Social), com oferta de 20 vagas; de Médico (Especialidade: Clínica Médica), com oferta de 245 vagas; Oficial de Saúde, com oferta de 30 vagas; e Técnico de Enfermagem, com oferta de 630 vagas.

Para Assistente Social e Médico, é obrigatório o registro no respectivo conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Serviço Social), além da formação de nível superior. A exigência para Oficial de Saúde é o ensino médio. Os candidatos a Técnico de Enfermagem precisam possuir ensino médio, formação técnica e registro no Conselho Regional de Enfermagem. O contrato de trabalho é temporário e vai durar até o final das ações de emergência em saúde pública (combate à pandemia de Covid-19), com o prazo máximo de duração de 12 meses.

Os salários oferecidos no processo seletivo variam de R$ 1.200 a R$ 3.291. Esses valores serão acrescidos de prêmio de incentivo ou de produtividade que, na prática, elevarão essas remunerações. Os profissionais selecionados atuarão seguindo as diretrizes da Coordenadoria de Serviços de Saúde.

A avaliação dos candidatos será feita por meio da análise de títulos, considerando experiência profissional e títulos acadêmicos para médico e assistente social e experiência profissional para oficial de saúde e técnico de enfermagem. As orientações sobre o envio dos títulos constam do edital, disponível para consulta na página da Vunesp.

Como é um processo seletivo emergencial, os prazos são curtos: a previsão é de publicação do resultado no dia 28 de abril, prazo para recursos sobre a avaliação dos títulos nos dias 29 e 30 de abril e divulgação do resultado final em 5 de maio, na Imprensa Oficial e no site da Vunesp.