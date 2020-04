Bauru Basket desiste da disputa do NBB 12 e alega problemas derivados da pandemia de Covid-19

O Dragão encerrou a fase de classificação em décimo segundo lugar e enfrentaria o quinto colocado da tabela, o Mogi

da Assessoria

A Associação Bauru Basketball Team comunica o encerramento de sua participação no NBB 12. A decisão foi tomada pela diretoria em comum acordo com o elenco e com a Liga Nacional de Basquete de maneira cautelosa e responsável. Em função da pandemia e crise causadas pela COVID-19 e das incertezas econômicas que a acompanham, a atitude se faz necessária justamente para um foco no planejamento para a próxima temporada.

A diretoria teve uma reunião online com a comissão técnica e atletas do time sobre a atual situação. Assim, ficou decidido que, nos próximos dias, o foco é equacionar os acertos de contrato na melhor condição possível para os envolvidos.

“Todos estão passando por um momento muito difícil tanto do ponto de vista de saúde quanto financeiro. Diante deste cenário, optamos por adotar uma condução proativa, ponderada e responsável. Considerando que a temporada atual está severa e inegavelmente prejudicada, as decisões devem ter a melhor condição possível para o período e, em especial, para a temporada pós pandemia. Assim, o Bauru Basket decide, já alinhado com a Direção da LNB, com o elenco e comissão técnica, em não mais aguardar a sequência do NBB”, explica o presidente André Goda.

Há algumas semanas, ficou decidido pelos clubes do NBB que a temporada 2019/2020 seguiria dos playoffs, porém, em prazo ainda não determinado. O Dragão encerrou a fase de classificação em décimo segundo lugar e enfrentaria o quinto colocado da tabela, o Mogi.

Nome importante na história do Bauru Basket, Rodrigo Paschoalotto, acredita que esse é um momento incomum na história. “Nunca enfrentamos algo assim, então, toda atitude que vise um cuidado e planejamento, é válida. A decisão da equipe em encerrar sua participação no NBB ressalta não só sua preocupação com a saúde dos atletas, mas também com a saúde do projeto”, afirma o empresário.

Para o ex-presidente, Beto Fornazari, e atual presidente do conselho deliberativo da Associação, essa é a decisão correta a se tomar. “O coronavírus trouxe um cenário de muitas dúvidas e incertezas para todos. Acredito que quanto mais cautelosos formos agora, colheremos melhores frutos no futuro, principalmente em relação aos assuntos financeiros do time”, comenta o empresário.

Com as atividades suspensas desde 18 de março, o Bauru Basket já havia tomado atitudes para preservar seus atletas e funcionários da COVID-19. “A sequência da temporada atual envolve uma série de questões como a evolução do vírus, decisões políticas e de problemas relativos à saúde pública. Na velocidade em que as coisas estão indo, o melhor a se fazer agora é nos preservamos e nos planejarmos para o futuro em segurança e com equilíbrio financeiro”, finaliza o presidente André Goda.