Botucatu atingiu 60% de isolamento social, aponta governo do Estado

Recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a iniciativa tenha adesão de 70% das comunidades

por Flávio Fogueral

Medida considerada fundamental para se evitar a propagação de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus, o isolamento social chegou a 60% da população de Botucatu, segundo levantamento emitido diariamente pelo governo do Estado. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a iniciativa tenha adesão de 70% das comunidades.

O percentual foi registrado em 14 de abril, considerado feriado municipal. No entanto, a média apresentou oscilações nos últimos sete dias. Em 7 de abril o índice era de 51%, tendo queda em 8 de abril, com 50% da população respeitando o isolamento. Já em 9 de abril houve queda acentuada para 49% dos botucatuenses em isolamento. Já no dia 10 de abril, o valor passou para 58%.

No último final de semana, dias 11 e 12 de abril, as taxas de isolamento foram de 56% e 60%, respectivamente. Na segunda-feira (13), véspera de feriado, o valor teve nova redução, ficando em 53%. No início do monitoramento, em 5 de março, a quantidade de isolamento social era de 35%.

Até o momento Botucatu acumula 37 casos de Covid-19 em pacientes oriundos do município, sendo atendidos tanto pela rede pública quanto privada de saúde. Foram registradas ainda duas mortes.

A tabela com a relação de todos os municípios paulistas pode ser acessada aqui.