Consumidor de Botucatu ganha R$ 500 mil em sorteio da Nota Paulista

O sorteio nº 137 da Nota Fiscal Paulista contemplou uma moradora de Ibiúna com o prêmio principal do programa. A consumidora de 45 anos concorreu com 37 bilhetes e levará R$ 1 milhão. Os outros quatro prêmios de R$ 500 mil saíram para moradores da Capital, Botucatu, Marília e São Bernardo do Campo. A extração de abril também proporcionou uma renda extra para outros 595 consumidores, contemplados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, o programa premiou cinco instituições com R$ 100 mil, são elas: o Lar Assistencial Mãos Pequenas, de Diadema; o Centro de Educação Especial “Síndrome de Down”, de Campinas; a Associação Promocional Irmã Maria Dolores, de São Vicente; a Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, de São Paulo; e a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Crânio-facial (Sobrapar), de Campinas. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.

Desbloqueio dos prêmios

No total o programa distribuiu 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Em razão das medidas protetivas de combate ao Covid-19, para evitar aglomerações, a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento não realizará a tradicional cerimônia de premiação e os ganhadores serão contatados para desbloqueio dos prêmios.

O intuito da ligação é agendar a presença do ganhador em um Posto Fiscal mais próximo, munido de documentação que comprove sua identidade, para desbloqueio do prêmio. Veja no portal as orientações de Como resgatar meus prêmios.

Resultado

O resultado do sorteio está disponível no site portal.fazenda.sp.gov.br/servi cos/nfp. Para verificar, basta acessar sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 137.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.

Confira os valores e municípios dos principais ganhadores: