Grupo da Unesp de Botucatu fabrica e doa máscaras de proteção facial

A Unesp de Botucatu mostrou mais uma vez, apoio às ações de combate à pandemia de Covid-19. A nova iniciativa é a distribuição de máscaras de TNT coloridas, costuradas e doadas por um grupo formado por docentes, alunos da universidade, além de familiares, vizinhos e amigos. O projeto ganhou o nome de “Máscaras da Esperança”.

As máscaras têm sido entregues a alunos da moradia estudantil da Unesp, Guarda Civil Municipal, trabalhadores do comércio, cuidadores de idosos, funcionários de hospitais de Botucatu e outros moradores da Cidade. O próximo passo será a elaboração e doação de máscaras de pano reutilizáveis. As atividades são desenvolvidas nas horas vagas das pessoas voluntárias, muitas vezes de madrugada. Cerca de 600 máscaras já foram produzidas e distribuídas na comunidade.

“Importante destacar que apenas o uso das máscaras não é suficiente para impedir a transmissibilidade do vírus. Ela é um item importante àquelas pessoas que demonstram sintomas de gripe/resfriado ou àquelas que precisam, por algum motivo, sair de casa. Mas enfatizamos que manter uma rotina adequada de higiene pessoal e o isolamento social ainda são as melhores estratégias”, destaca a Profa. Luciana Lunardi Campos, uma das coordenadoras da iniciativa.

Comerciantes interessados em doar rolos de TNT, tecidos, linhas e elásticos para que essa ação possa ser ampliada podem entrar em contato pelo telefone (14) 9.9752-3665.