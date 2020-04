Museu Pedagógico desenvolve atividade online alusiva aos 165 anos de Botucatu

Educadores também podem utilizar este material para atividades complementares com seus alunos

da Prefeitura de Botucatu

As comemorações dos 165 anos de Botucatu foram diferentes neste ano. No dia 14 de abril, ao invés de todos participarem do ato cívico e do tradicional desfile das escolas e entidades da Cidade, foi necessário ficar em casa devido a pandemia do Coronavírus. Porém, o Museu Histórico e Pedagógico, o MuHP, não deixou essa data passar em branco e preparou uma atividade pedagógica para contar a história de Botucatu, que pode ser feita ao longo do mês inteiro.

Através da ação da Secretaria Municipal de Cultura, “Olhar para dentro”, o MuHP “desmontou” os três brasões da Cidade para que as pessoas possam remontá-los em casa. Todo brasão possui elementos simbólicos e significativos relacionados à história do que ele representa, sejam cidades, famílias, escolas, instituições, etc. Até mesmo as cores tem significado especial. A ação é uma proposta de atividade lúdica e recheada de conhecimentos.

Educadores também podem utilizar este material para atividades complementares com seus alunos.

Os moldes, instruções e descrições dos elementos dos brasões nas versões PDF e JPG estão disponíveis para download neste link: https://drive.google.com/drive/folders/1JXBrYAI5nvD4_ie2nUTFWfDdmrzA0jE9?usp=sharing.

Para promover a acessibilidade, também foram criadas versões para quem não tem computador ou impressora em casa (no mesmo link acima).