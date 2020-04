Confiança Supermercados doará R$ 1 milhão de reais a municípios afetados pela Covid-19

O valor terá duas destinações: R$ 500 mil reais para auxiliar os hospitais e os outros R$ 500 mil para aquisição de cestas básicas

Há 36 anos, o Confiança Supermercados realiza um importante papel econômico e social em todas as cidades em que atua, com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, além de projetos e programas sociais e ambientais que atendem as comunidades locais. E nesse momento tão difícil para toda a sociedade, a empresa realizará a doação de R$ 1 milhão de reais destinados ao combate e prevenção à Covid-19, que serão divididos entre os 6 municípios onde atua. O valor terá duas destinações: R$ 500 mil reais para auxiliar os hospitais e os outros R$ 500 mil para aquisição de cestas básicas e kits de higiene para famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

“Esse é um momento desafiador nunca antes passado pela nossa sociedade. E momentos assim pedem um grande esforço e senso solidário em prol do coletivo. Por isso, estamos fazendo essa doação para frentes tão importantes: saúde, alimentação e higiene”, destaca Jad Zogheib, presidente do Confiança Supermercados.

Os hospitais serão auxiliados com insumos ou equipamentos conforme as suas necessidades. Já as cestas básicas e kits de higiene serão destinados às famílias carentes que já sentem os impactos da pandemia com a falta de produtos de primeira necessidade em suas casas e também para instituições beneficentes. As doações seguirão um cronograma de entregas em um trabalho encabeçado pelo departamento de responsabilidade social do Confiança Supermercados, em conjunto com as unidades de saúde e as secretarias municipais de assistência social das cidades de atuação da rede.

“Vamos buscar junto aos fornecedores as melhores condições comerciais para multiplicar ao máximo esses recursos. Esse espirito solidário de todos será muito importante, pois através dele multiplicaremos em muito o valor que estamos doando.” diz Jad.

Desde o começo da pandemia da Covid-19, o Confiança Supermercados tem seguido todas as determinações oficiais sanitárias e implantou diversas outras ações de higiene e segurança em todas as suas unidades, com o intuito de zelar pela saúde de seus clientes, colaboradores, fornecedores e amigos. “Para finalizar gostaria de reforçar que todos nossos esforços nesse momento estão e continuarão sendo voltados para nosso bem maior, as pessoas, pois sem elas, nada disso faz sentido. Vamos sair dessa em breve e melhores como seres humanos”, completa Jad.