Dicas de economia, finanças e renda em tempos de coronavírus

O primeiro passo é o planejamento, verificando cada um de seus gastos

da Boa Vista SCPC

A pandemia do novo coronavírus já está afetando a economia do mundo todo, bem como a vida de todos nós. Neste momento delicado de incertezas, é preciso bastante planejamento, uma vez que a renda pode acabar diminuindo. Quem não tem nenhuma reserva financeira para aguentar este período deve buscar formas alternativas de fazer o dinheiro entrar em casa. Já os que têm precisam começar desde já a rever seu orçamento doméstico para que o dinheiro não falte.

Para quem não tem reserva financeira

A saída é buscar alguma forma de gerar renda durante a crise do coronavírus. O primeiro passo é tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Algumas áreas específicas estão contratando funcionários para atender a alta demanda deste período. Portanto, veja se a sua formação ou experiência profissional são alvos para estas vagas. Se sim, procure informações de como pode se candidatar.

Por exemplo, hospitais estão abrindo vagas para enfermeiros, técnicos em enfermagem e até pessoal para a cozinha e a limpeza. Algumas empresas de tecnologia estão ampliando seus quadros de funcionários com a contratação de profissionais especializados em plataformas de streaming.

Supermercados estão com falta de motoristas para fazer entregas de compras, o que os têm obrigados a agendarem as entregas para uma semana depois das compras, que estão sendo feitas online. Aplicativos de entregas de alimentos e muitos outros itens estão também à procura de entregadores.

Uma outra alternativa pode ser começar um negócio próprio, que possa ser de grande demanda durante da pandemia. Você pode começar a trabalhar, por exemplo, com ovos de Páscoa, pela proximidade da data.

Mais uma sugestão é produzir em casa pães, bolos, doces e salgados. Afinal, as pessoas não vão deixar de comer durante a crise do coronavírus e vão querer receber estes itens em casa devido ao risco de transmissão do vírus se saírem para as compras. Uma outra possibilidade é a entrega de bebidas. Você pode comprar bebidas com preço baixo e revender, já geladas.

Se é professor, ofereça aulas online visando a reforçar o conhecimento de quem precisa. Para ministrar aulas online só precisará de um celular com acesso à internet. Para alavancar alunos, divulgue pelas redes sociais.

Se você tem prática ou formação em administração e contabilidade, saiba que antes mesmo da pandemia de coronavírus muitas empresas estavam terceirizando estas funções. Agora, isso poderá crescer. Assim, você pode obter um trabalho em home office, ou seja, trabalhando de casa,

Para quem tem reserva financeira

Mesmo que você tenha uma reserva financeira é sempre bom gerar renda o mais rápido possível para não ter de gastá-la completamente. Portanto, as dicas acima também servem para você. Mas nesse meio tempo é bom começar a repensar e adaptar seus gastos para proteger o seu dinheiro e não ter problemas no futuro próximo.

Faça um raio-x da sua vida financeira. O primeiro passo é o planejamento, verificando cada um de seus gastos. Já que, provavelmente está em quarentena, aproveite o tempo para fazer seu orçamento doméstico e ter um diagnóstico preciso de sua vida financeira. Feito isso, é preciso cortar tudo o que não é essencial. Você pode, por exemplo, solicitar a suspensão temporária de serviços de TV cabo e internet visto que algumas operadoras e canais já anunciaram acesso gratuito enquanto durar a pandemia.

Não faça estoque exagerados de produtos de higiene e alimentos. Você vai gastar um dinheiro desnecessário já que a quarentena deve acabar em breve e as entidades de supermercados afirmam que não faltarão produtos no mercado.