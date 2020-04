Quiprocó participa de campanha #BrindedoBem, para arrecadar fundos durante pandemia de Covid-19

Quiprocó dará um coquetel ao gosto do cliente que adquirir R$50 ou mais de créditos para consumir após a quarentena

da Redação

Em todo Brasil, bares, restaurantes, casas de shows e outros eventos que envolvem diretamente a aglomeração de público fazem parte de um dos setores mais afetados pelo isolamento social necessário para combater o espalhamento do Coronavírus e da doença COVID-19. Apresentações musicais agora, apenas através de lives na internet e o comércio em si, de alimentos e bebidas, está estritamente condicionado ao delivery ou serviço de retirada nos locais.

“Muitos negócios estão precisando ou em breve precisarão se reinventar ou encontrar outras alternativas que possibilitem atravessar o momento peculiar e crítico que estamos passando”, comenta Sérgio Viana, sócio do Quiprocó Bar, que viu seu faturamento cair bastante sem a possibilidade de receber clientes no local. “Estamos apenas com o delivery e com o serviço de retirada no local. Vamos tentar manter nossas atividades e nossos compromissos com a equipe e nossa missão o máximo de tempo possível. Respeitando esse período em que sabemos que o mais importante agora é que todos fiquem em casa”, completa.

Há algumas semanas, para ajudar bares e restaurantes de todo o país, a cervejaria Heineken anunciou uma ação chamada #BrindeDoBem, onde estabelecimentos de todo Brasil podem se cadastrar e vender antecipadamente créditos aos seus consumidores, que poderão ser utilizados assim que os locais puderem funcionar novamente, no entanto, para colaborar, a Heineken vai dobrar o valor de repasse para os bares e restaurantes.

Para Sérgio, a ação vai ajudar diretamente com custos de manutenção de equipe e aluguel do imóvel. “Acredito que temos uma vantagem em fazer parte do #BrindeDoBem, pois já temos uma moeda própria da casa – os Galos -, que muitos clientes já se acostumaram a usar, e, até mesmo, a comprar com antecedência, como um crédito. Que é o que, de fato, estarão fazendo”.

Para incentivar ainda mais a compra antecipada, o Quiprocó vai dar um coquetel ao gosto do cliente que adquirir R$50,00 ou mais de créditos para consumir após a quarentena.

– Para colaborar com o Quiprocó Bar basta acessar o link https://brindedobem. abacashi.com/p/quiproco-bar