Botucatu terá sessão gratuita de cinema on-line neste sábado (18)

da Redação

O Ponto MIS, programa de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema, está com atrações diferenciadas durante a quarentena.

O projeto Pontos MIS – bate-papo de Cinema, apresenta uma sessão de cinema on-line seguida por conversa ao vivo no canal do MIS no YouTube. Neste sábado, 18, o projeto traz o longa nacional “Meu amigo hindu”.

Última obra de Hector Babenco, lançada em 2016, o filme é uma ficção, conforme o próprio diretor pontuou, alimentada por suas próprias memórias de quando esteve doente.

O filme conta a história de Diego, um renomado diretor de cinema que está com um grave câncer. Sua trajetória de busca pelo tratamento permeia sua relação com Lívia, sua esposa, sua família e sua própria existência.

A exibição on-line do filme será às 16 horas, para quem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejNTk9AU7xfuuRJQsskiJn108moq7nGwSW0Vnvxo7XAiJmNQ/closedform.

Às 18 horas, todos podem assistir o bate-papo ao vivo no canal do MIS no Youtube, com participação especial da atriz, diretora e produtora Bárbara Paz, que comentará sua atuação no filme, e com o pesquisador e crítico de cinema Cássio Starling Carlos.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471