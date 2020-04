Prefeito de Itatinga decide doar 25% dos salários de maio e junho para o combate ao coronavírus

Valores serão depositados em uma conta da Prefeitura. Incremento aos serviços de saúde e área social será de R$ 7 mil

por Flávio Fogueral

O prefeito de Itatinga, João Bosco Borges (DEM) doará 25% dos salários de maio e junho para um fundo que será criado a fim de incrementar o combate à pandemia de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. Anúncio ocorreu na tarde desta sexta-feira, 17 de abril, por meio de vídeo postado em sua página oficial no Facebook.

“Muitos prefeitos não só na região, mas em todo o Brasil abrindo mão dos salários e também reduzindo os vencimentos de secretários e funcionários em cargos de confiança. Com base nisso, temos feito alguns esforços. Não é segredo para ninguém que também tenho algumas dificuldades, mas é certeza que muitas pessoas precisam mais. Com base no jurídico, farei com base nos salários de maio e junho, doação de 25% do meu salário a uma conta específica da Prefeitura.

Ele explicou que por se tratar de um pagamento público, não poderia haver renúncia total do mesmo, mas que pode ser promovida doação de valores ao município. O ato está amparado, segundo o Chefe do Executivo itatinguense, pelo Decreto 2519, de 20 de abril de 2018. Bosco ainda instigou o vice-prefeito Lineu Adalberto Barnabé, vereadores e os ocupantes de cargos comissionados a acompanhá-lo no ato.

“Quando digo todos, sei que há dificuldades das pessoas com suas contas. Quero fazer de forma transparente e divulgar todos os meses quem doou e a soma dos valores”, frisou Bosco. O prefeito, no entanto, ainda não especificou a destinação do dinheiro arrecadado com as “doações”. “Ainda não sei onde será aplicado, se a Saúde precisará de uma destinação para emergência, se o Social precisará também. Mas é importante contar com esses valores arrecadados e que serão utilizados com maior transparência”, garantiu o prefeito itatinguense.

O atual salário do prefeito de Itatinga é de R$ 15,2 mil mensais, o do vice-prefeito é de R$ 7,6 mil. Já os vereadores recebem R$ 2,3 mil. Com as doações do vencimento do chefe do Executivo em 25%, o fundo citado por Borges deve receber R$ 7,6 mil.

Itatinga já possui caso confirmado do novo coronavírus. Até a tarde desta sexta-feira, 17 de abril, o município tem sete casos notificados, com cinco descartados e outro sob investigação. “Temos casos confirmados com casos de pessoas de Itatinga, que contraiu fora do município, mas não podemos relaxar quanto ao isolamento social. é a melhor prevenção”, finalizou Borges.