São Paulo registra a pior semana em mortes por coronavírus

O número de casos confirmados da doença chega a 12.841, ou seja, 3,8 mil a mais desde segunda-feira (13)

da Redação

Nesta semana, o Estado de São Paulo registrou o maior número de mortes pelo novo coronavírus, causador da doença COVID-19. Nesta sexta-feira (17), São Paulo totaliza 928 óbitos, com 320 novas mortes desde segunda-feira (13) – uma a cada meia hora, em média. Desde esta quinta-feira (16), foram 75 vítimas fatais da enfermidade.

Também há 5,7 mil pessoas internadas em hospitais (confirmados e suspeitos), sendo 3.465 em leitos de enfermaria e 2.275 em leitos de UTI. Nesta sexta (17), já são 2 mil internações a mais em comparação a quinze dias atrás, um aumento de 51%. Em 3 de abril, eram 3,8 mil internados, sendo 1500 em UTI e 2.343 em enfermaria.

O número de casos confirmados da doença chega a 12.841, ou seja, 3,8 mil a mais desde segunda-feira (13), quando eram 8.895 confirmados. Já são 215 cidades com pelo menos um caso e 88 municípios com no mínimo um óbito.

Entre as vítimas fatais, estão 550 homens e 378 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 79,6% das mortes. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.