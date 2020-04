Sebrae de Botucatu abre 100 cursos gratuitos para pequenos empresários

O escritório regional do Sebrae em Botucatu também criou um grupo na rede social Facebook

da Redação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, instituição parceira da Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza em seu site oficial 100 cursos gratuitos e on-line. Os cursos, ligados ao tema empreendedorismo em diversas ramificações, possuem diversas cargas horárias e são ótimas alternativas de atualização e capacitação de empreendedores neste período de quarentena.

Para acessar o conteúdo, basta que os interessados entrem no www.sebrae.com.br/ e cliquem na aba “cursos e eventos” e depois no item “cursos online”.

O escritório regional do Sebrae em Botucatu também criou um grupo na rede social Facebook, onde também são disponibilizados materiais para orientar os pequenos empresário.

Mais informações sobre a iniciativa do Sebrae podem ser dadas pelo aplicativo WhatsApp do número (14) 9 9127-6993, de segunda a sexta-feira ,das 09 as 17h30.