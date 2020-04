Isolamento social em Botucatu cai para 49%; mais de 70 mil respeitam quarentena no município

Recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a iniciativa tenha adesão de 70% das comunidades

por Flávio Fogueral

Medida considerada fundamental para se evitar a propagação de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus, o isolamento social caiu para 49% da população de Botucatu na quinta-feira, 16 de abril, conforme levantamento emitido diariamente pelo governo do Estado.

Ou seja, mais de 71.700 botucatuenses têm respeitado a quarentena estabelecida pelas autoridades a fim de se propagar o vírus SARS-Cov2. A projeção de pessoas que estão em isolamento social foi feito a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que considera que Botucatu possui 146 mil habitantes. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a iniciativa tenha adesão de 70% das comunidades.

O índice de Botucatu é igual ao registrado por todo o Estado, que também caiu para 49% na quinta-feira, 16 de abril. Em um período de 48 horas o isolamento social no município caiu 11 pontos percentuais. Em 14 de abril (feriado municipal), o índice era de 60% da população, ou 87.898 pessoas em suas casas. Já na quarta-feira, 15 de abril, o índice foi a 50%, ou seja, 73.248 botucatuenses encontravam-se em isolamento social. O atual índice se iguala ao registrado em 9 de abril.

A média acumulada desde 5 de março é de 55% da população adotando as recomendações das autoridades. No entanto, os menores valores ocorreram no início da adoção das medidas, com o índice de 31% registrado em 12 de março.

Desde que as medidas de contenção e isolamento da população foram adotadas, o governo paulista monitora a movimentação de telefones celulares, em parceria com as principais operadoras de serviço. Segundo o governador João Dória (PSDB), “as informações são aglutinadas e anonimizadas, sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social no enfrentamento ao coronavírus”.

Até o momento Botucatu acumula 37 casos de Covid-19 em pacientes oriundos do município, sendo atendidos tanto pela rede pública quanto privada de saúde. Foram registradas duas mortes decorrentes da doença.

Os índices de isolamento em mais de 104 cidades com mais de 70 mil habitantes podem ser conferidos no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento.