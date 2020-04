Médicos formados pela Unesp de Botucatu doam materiais para auxiliar no combate ao coronavírus

Nesta semana, a XIII Turma de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), que deixou sua contribuição para a construção da história acadêmica e assistencial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), completou 40 anos de sua formatura e ofereceu um valioso presente aos valentes guerreiros do Hospital que estão no combate à COVID-19: quase 5 metros de TNT para a confecção de aventais e máscaras, contribuindo para a campanha “Sem Luta, não há Vitória”.

A ideia surgiu do ortopedista e aluno da XIII Turma Walter Secanho, que tem um filho residente na área de Cirurgia Plástica atuando no HC. “Temos um grupo de WhatsApp da turma, vimos pelos meios de comunicação que o Hospital estava precisando de ajuda e, prontamente, todos se mobilizaram para ajudar. Somos muito gratos à instituição que foi importante para nossa formação médica e queremos motivar todos os ex-alunos a realizarem sua doação, pois Botucatu é a nossa casa e acreditamos que vocês estão fazendo o melhor para vencer esta batalha contra o coronavírus”, afirmou o médico oftalmologista Marcos Romano, um dos alunos da XIII Turma que trouxe as doações para o Hospital. Faça você também este gesto de gratidão: participe da campanha “Sem Luta, não há Vitória”! Saiba como contribuir no site http://www.hcfmb.unesp.br/ doacoes-hc .