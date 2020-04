Prefeito de Avaré confirma ampliação da quarentena até 10 de maio

Jô Silvestre frisou que não compete ao município ir contra uma decisão do governo estadual

Flávio Fogueral

Em pronunciamento divulgado por meio de vídeo em redes sociais, o prefeito de Avaré, Jô Silvestre (PTB), anunciou na tarde deste sábado, 18 de abril, que estenderá a quarentena no município até 10 de maio, em consonância com o estabelecido pelo governo estadual.

Segundo o chefe do Executivo avareense, a decisão vem a ser mais uma medida para conter o contágio por Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. “Passamos por um momento extremo. A pandemia está se alastrando por nosso país e em Avaré. Em um primeiro momento queremos preservar vidas e manter os serviços essenciais como o acesso a alimentação, medicamentos e serviços de Saúde, bem como segurança máxima à população avareense”, salientou.

Quanto a possível reabertura do comércio, Silvestre foi enfático em dizer que Avaré seguirá o decreto estadual, que determina a proibição do comércio não essencial até 10 de maio. “Temos um decreto estadual que prorroga este prazo e a decisão do STF não dá a liberdade para o prefeito abrir o comércio a hora que quer. Não se pode ir contra o decreto do Estado e, podemos sim, adotar medidas mais restritivas. Já há diversos posicionamentos da Justiça determinando o fechamento do comércio. Isso depende do governo do Estado ou federal”, disse.

Avaré possui, até este sábado, sete casos confirmados de Covid-19, além de catorze pacientes com suspeitas. Já há três mortes confirmadas pela doença no município e mais cinco óbitos estão sob investigação.