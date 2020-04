Prefeitura recebe primeiros resultados de exames para Covid-19 feitos na comunidade; foram 22 casos descartados

As coletas, que tiveram início na quinta-feira, 16 de abril, foram realizadas em 27 pacientes

por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu recebeu neste sábado, 18 de abril, os primeiros resultados dos exames realizados diretamente na comunidade para verificação de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus.

As coletas, que tiveram início na quinta-feira, 16 de abril, ocorreram em 27 pacientes com sintomas de síndrome gripal. As amostras foram enviadas pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu, laboratório credenciado para o procedimento, que descartou a presença do vírus SARS-Cov2 em 22 destes exames. Os demais ainda devem ter resultados divulgados ainda neste sábado, conforme o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

Segundo o gestor, neste sábado ocorreram mais onze coletas de materiais em botucatuenses. No domingo, a agenda prevê que dezenove pessoas sejam submetidas ao procedimento. “Por determinação do prefeito Mário Pardini, coletaremos as amostras para exames todos os dias. Teremos agenda e equipes habilitadas para estes exames”, frisou Spadaro.

A triagem é feita pela Central Coronavírus, instalada na sede da Secretaria de Saúde e que atende pelo telefone 3811-1519.

Até este sábado, 18 de abril, Botucatu contabiliza 37 casos confirmados de Covid-19, com duas mortes.