Região: Centro Max Feffer anuncia abertura de edital para auxílio de artistas durante a pandemia

Artistas e empreendedores nas áreas artística, cultural e de bem estar podem se inscrever até 21 de abril

da Redação

Os impactos socioeconômicos das medidas de isolamento social do atual cenário de pandemia da COVID-19 estão sendo sentidos por toda a sociedade, incluindo os artistas e empreendedores culturais. Para amenizar esses efeitos, o Instituto Jatobás, por meio do Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade, fomenta o edital Max Quarentena. O edital tem o objetivo de movimentar a economia criativa e gerar oportunidades para coletivos, grupos e pessoas físicas.

Interessados têm até o dia 21 de abril para inscrever seus projetos gratuitamente pelo site https://centromaxfeffer.com.br/. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, residir no município de Pardinho e região (até 100km) e apresentar propostas nas áreas artística, cultural e de bem-estar. Os projetos selecionados receberão até R$ 2 mil como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais da obra.

As propostas devem se enquadrar em ao menos um de dois eixos de atuação: 1) Arte e cultura; 2) Bem-estar. No primeiro eixo enquadram-se projetos nas seguintes áreas: músicas, danças, literatura (contação de história, oficinas literárias), teatro, circo, fotografia, audiovisual e artesanato. No segundo eixo, enquadram-se projetos nas áreas: 1) atividades físicas, alimentação, meditação, yoga e arteterapia.

Os projetos também poderão ser executados em duas modalidades: online ou presencial. Na modalidade online serão executados por apresentação de vídeos ou lives (em tempo real) de abril a junho de 2020. Por sua vez, na modalidade presencial serão executadas no Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade no decorrer de 2020. O período de execução do projeto será de agosto a novembro de 2020 (datas sujeitas a alteração).

A seleção das propostas será realizada por uma comissão composta por profissionais especializados do Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade e do Instituto Jatobás. O resultado com os projetos vencedores será divulgado em 25 de abril.

Sobre o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade

O Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade é um equipamento de cultura que, há 11 anos atua no município de Pardinho, realizando suas atividades por meio de 2 (dois) eixos direcionadores: Cultura Raiz e Arte e Bem Estar.

Sobre o Instituto Jatobás

O Instituto Jatobás é uma Organização da Sociedade Civil com a missão de “Influir positivamente para a expansão da consciência e para a ação, na construção de um caminho coletivo, solidário e sustentável”. O Instituto atua, desde 2005, nos municípios de Pardinho e de São Paulo, no Estado de São Paulo, com o intuito de promover o desenvolvimento local por meio de 3 pilares: Gestão do Conhecimento, Desenvolvimento Integrado e Conexões e Parcerias.

Serviço: Inscrições para o Edital “Max Quarentena”

Encerramento de inscrições: 21 de abril de 2020

Valor: gratuito

Inscrições online: https://centromaxfeffer.org.br/