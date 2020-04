Avaré: manifestantes pedem impeachment de Dória, volta do AI-5 e flexibilização da quarentena

Manifestação ocorreu em frente ao Tiro de Guerra do município e teve participação de 50 pessoas

da Redação. Fotos e vídeo de Rodrigo Moura

Um grupo promoveu, na manhã deste domingo, 19 de abril, em Avaré, manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra o governador do Estado, João Dória. A manifestação, que teve 50 pessoas, ocorreu em plena pandemia de Covid-19, com adoção de medidas como isolamento social para se evitar aglomerações.

A manifestação ocorreu em frente ao Tiro de Guerra do município, em frente à entrada do recinto da Emapa. Alguns dos participantes integram o chamado grupo de risco (com 60 anos ou mais) e outros utilizavam máscaras de proteção. Também não havia o distanciamento de dois metros como forma de se evitar o contágio, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde.

Alguns dos manifestantes ostentavam bandeiras e também cartazes onde pediam por intervenção militar caso o governador não saia do cargo, e pela volta do Ato Institucional nº 5, o AI-5, usado durante o Regime Militar (1964-1985) e que consistiu na perda de direitos políticos, intervenções do governo federal em Estados e municípios, além outras sanções. Aliás, o próprio AI-5 proibia manifestações políticas e permitia a repressão a tais eventos.

Outro apelo foi pela flexibilização das normas de quarentena e pela reabertura do comércio avareense. O prefeito Jô Silvestre (PTB), já havia se manifestado a favor da continuidade da medida até 10 de maio, em consonância com o governo estadual.

Uma nova manifestação está prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 20 de abril. Avaré possui sete casos confirmados de Covid-19, além de catorze pacientes com suspeitas. Já há três mortes confirmadas pela doença no município e mais cinco óbitos estão sob investigação.