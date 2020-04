Botucatu tem 15 pessoas curadas de coronavírus; casos confirmados chegam a 37

O município registra ainda duas mortes confirmadas pela doença

por Flávio Fogueral

Em boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde na noite deste domingo, 19 de abril, aponta que Botucatu permanece com 37 casos positivos de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus. Desse total, 15 botucatuenses receberam alta após tratamento médico.

Conforme informou o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, 29 botucatuenses ainda estão internadas com suspeitas da doença no Hospital das Clínicas, unidade de referência vinculada ao Sistema Único de Saúde. Desse total, quatro pacientes encontram-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Spadaro também salientou que neste domingo foram agendadas coletas de materiais de 22 pessoas com sintomas de síndrome gripal. Os testes serão efetuados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas. Ao todo, são 60 botucatuenses que já foram encaminhados para as análises pela Central Coronavírus (3811-1519).

O município registra ainda duas mortes confirmadas pela doença.

