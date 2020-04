Conde de Serra Negra: uma região em franca expansão

É possível encontrar empresas de diversas ramificações

por Flávio Fogueral*

Os bairros de Botucatu também se destacam com comércio próprio e pujante. Prova disso são ruas ou avenidas que concentram quantidade considerável de empresas e que, entre produtos e serviços ainda agregam cumplicidade com o consumidor e moradores da região. São, antes de mais nada, geradoras de empregos e riqueza para determinada região.

Um desses pólos é a Avenida Conde de Serra Negra, na divisa entre a Vila Maria e o Jardim Peabiru e Vila Mariana, além da Cohab 2. Por anos como a ligação viária da zona urbana ao Distrito de Vitoriana e à Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), cresceu exponencialmente nos últimos anos, sendo essencial para o desenvolvimento da região Leste.

Com suas características próprias, a via, uma das primeiras da região, homenageia um dos principais fazendeiros e difusor do café brasileiro na Europa: Manoel Ernesto Conceição, o Conde de Serra Negra (veja a biografia nesta edição).

É possível encontrar empresas de diversas ramificações. Desde escolas, indústria alimentícia, posto de combustíveis, supermercados, lojas de roupas, salões de beleza, panificadoras, oficinas, lojas de produtos para animais de estimação, agropecuária, entre tantas outras.

Modernização e ampliação

A região Leste de Botucatu passa, nos últimos anos, por intenso processo de urbanização e de modernização. Um desses exemplos é o do Residencial Cachoeirinha, erguido na Cohab 2 e que margeia a divisa da avenida com a vicinal Alcides Soares. São mais 992 famílias que integrarão a estrutura urbana da região. Outro ponto é que a via estará conectada diretamente ao futuro Anel Viário, que já conta com a construção do viaduto de ligação entre o Arlindo Durante ao Jardim Paraíso.

Por causa dessas mudanças, a Prefeitura de Botucatu planeja a modernização da Avenida Conde de Serra Negra. O desejo foi externado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), em abril. A via contará com a implantação de canteiro central, além da revitalização das calçadas e a troca de iluminação pública, sendo implantadas lâmpadas de LED, nos mesmos moldes das existentes na Alameda Dom Zioni- na região central- e também na Rodovia Gastão Dal Farra. Outra mudança prevista para a avenida será a intenção de alargar parte da pista da avenida, principalmente no trecho próximo à Rodovia Alcides Soares. Os trechos em que essa ampliação se dará, são inclusive, da própria municipalidade. Mesmo com a intenção de modernizar a região, a própria Prefeitura admite que não há previsão para início das obras, tampouco projeto ou maquetes. Estimativas de investimentos também não foram informados pela assessoria de imprensa do Executivo Municipal.

Quem foi o Conde de Serra Negra

Manoel Ernesto Conceição (1850-1923), possuía o título de Conde por parte da Igreja Católica, passando então a ser mais conhecido por Conde de Serra Negra. Nasceu em Piracicaba em 1850. filho de Francisco José da Conceição – Barão de Serra Negra. Foi fazendeiro, possuidor de grande latifúndio com aproximadamente 3.000 alqueires, que tinha a denominação de Fazenda Agrícola Vila Vitória, em Botucatu. Estima-se que, em suas propriedades em São Paulo e no Rio de Janeiro, possuía mais de um milhão de pés de café. Interessou-se pela propaganda do café na Europa, dispensando grandes valores financeiros para a difusão do produto brasileiro. Abriu e manteve, por 16 anos, cafeterias em Paris e na Alemanha. O Conde de Serra Negra doou as terras para a constituição do Distrito de Vitoriana. Faleceu a 14 de março de 1923 na cidade de São Paulo.

(Com informações do livro “Ruas de Botucatu”, de Olavo Pinheiro Godoi, ainda sem lançamento)

*Matéria originalmente publicada na edição 31 da Destaque Botucatu. Para ler a versão completa, clique aqui.