Governadores repudiam ato que pede instauração do AI-5

Carta Aberta assinada por 20 governadores contra a postura do presidente Jair Bolsonaro

da Rede Brasil Atual

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) divulgou hoje (19) Carta Aberta assinada por 20 governadores contra a postura desrespeitosa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação ao Congresso Nacional. Bolsonaro tem dito que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, estariam tramando um golpe contra ele.

“O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro, afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação”, diz trecho da carta.

Em discurso no começo da tarde diante do Quartel General do Exército, Bolsonaro incentivou centenas de apoiadores que empunhavam bandeiras e faixas pedindo intervenção militar e um novo Ato Institucional (AI) 5, para fechar o Congresso. O ato realizado em Brasília e os que se repetiram em outros pontos do país foram criticados pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT).