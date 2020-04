Isolamento social chega a 54% em Botucatu; recomendado pela OMS para conter a Covid-19 é de 70%

Índice aponta que 78.840 botucatuenses adotaram as medidas de isolamento e restrição

por Flávio Fogueral

O isolamento social voltou a crescer em Botucatu, conforme indicador de monitoramento do governo do Estado. Conforme registrado no sábado, 18 de abril, pelo Sistema de Monitoramento Inteligente, o município alcançou 54% da população respeitando a quarentena proposta para se evitar o contágio por Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus.

O índice aponta que 78.840 botucatuenses adotaram as medidas de isolamento e restrição preconizadas pelas autoridades, conforme cálculo a partir da população projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. Segundo o órgão governamental, o município possui 146 mil habitantes. No entanto, o percentual é inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 70% para que a curva de contágio chegue ao nível de controle.

O índice voltou a subir em Botucatu. Na sexta-feira, 17 de abril, o isolamento social havia chegado a 49%, com 71 mil botucatuenses respeitando a quarentena. Já na quinta-feira, 16 de abril, o índice foi a 49%. Em 14 de abril (feriado municipal), o índice era de 60% da população, ou 87.898 pessoas em suas casas. Já na quarta-feira, 15 de abril, o índice foi a 50%, ou seja, 73.248 botucatuenses encontravam-se em isolamento social. O atual índice se iguala ao registrado em 9 de abril.

Em outras cidades da região também monitoradas pelo governo do Estado, Avaré tem 55% de isolamento social, Bauru chegou a 47% e Jaú a 53%.

Até o momento Botucatu acumula 37 casos de Covid-19 em pacientes oriundos do município, sendo atendidos tanto pela rede pública quanto privada de saúde. Foram registradas duas mortes decorrentes da doença.

Confira a relação do isolamento social em Botucatu