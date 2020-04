Botucatu chega a 40 casos positivos de Covid-19 com resultados de testes na comunidade

Testes têm ocorrido mediante agendamento pela Central Coronavírus

por Flávio Fogueral

Botucatu teve seus três primeiros casos de testes realizados na comunidade como positivos para Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A informação foi passada no início da noite desta segunda-feira, 20 de abril, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. A Cidade chega a 40 casos confirmados da doença.

Desde que foram iniciados os testes diretamente na comunidade, foram examinados cem botucatuenses que apresentaram sintomas de síndrome gripal e que procuraram a Central Coronavírus. Os materiais coletados são avaliados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas, laboratório credenciado pelo governo paulista para o procedimento.

Segundo Spadaro, na primeira leva de resultados, emitida na sexta-feira, 17 de abril, foram 22 casos descartados para a doença. No entanto, no final de semana ocorreram mais 80 coletas, de onde saíram as confirmações de coronavírus. O secretário frisa que já entrou em contato com tais pessoas e que as mesmas encontram-se em isolamento domiciliar, passando a receber monitoramento.

“Entrei em contato com os pacientes estão bem em casa e se recuperam. Todos apresentam quadros leves dos sintomas. A partir de amanhã (21 de abril), a Central Coronavírus entrará em contato com os demais que testaram negativos para informá-los dos resultados”, salientou.

O gestor salienta que em 10% dos casos de pacientes internados com quadros leves e moderados acabam se confirmando para a Covid-19. Já nas amostragens junto à comunidade este índice passa a 5,5%. “Esta amostra ainda é pequena”, ressalta Spadaro.

Com isso, Botucatu chega a 40 casos confirmados de Covid-19, com dois óbitos. Até esta segunda-feira, 27 pessoas estavam internadas nas redes pública e privada de saúde com suspeitas e que aguardam resultados de exames. Nisso, cinco pacientes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).