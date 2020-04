Botucatu: isolamento Social chega a 61%, maior nível desde o início da quarentena

Estima-se que 89 mil botucatuenses permaneceram em suas casas

Por Flávio Fogueral

Botucatu atingiu neste domingo, 19 de abril, 61% de sua população em casa, o maior índice de isolamento social, medida recomendada pelas autoridades para se evitar a disseminação da Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavirus.

Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI), usado pelo governo do Estado para acompanhar a evolução de isolamento em mais de cem municípios paulistas acima de 70 mil habitantes. As análises partem de dados fornecidos pelas operadoras de telefonia móvel quanto a movimentação dos telefones celulares.

Com isso, mais de 89 mil botucatuenses têm permanecido em casa, segundo cálculo embasado na projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que considera o município com 146 mil habitantes.

Na mensuração anterior feita no sábado, 18 de abril, o isolamento social ocorreu em 54% da população. Ou seja, 78 mil botucatuenses não saíram de suas casas.

Os índices refletem aumento significativo dos registrados na quinta e sexta-feira, 15 e 16 de abril, quando o isolamento social ficou em 49%. A última vez que a medida ficou similar ao observado neste final de semana foi no feriado de 14 de abril (aniversário de Botucatu), quando atingiu 60%.

Os dados obtidos pelo município superam a média estadual, que é de 59%. É inferior ao de cidades da região como Avaré (62%); mas supera outras regiões maiores como Bauru (55%), Piracicaba (57%) e Jaú (60%).

Considerado essencial como forma de se impedir o avanço do vírus SARS-Cov2, agente causador da nova doença, o isolamento social foi adotado por países europeus e asiáticos e, agora, pela América Latina e Estados Unidos.

A iniciativa, chancelada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tende a retardar possíveis infecções da doença e, com isso, dar tempo para que os serviços de saúde venham a atender a demanda de pacientes.

Botucatu tem, até esta segunda-feira (18), 37 casos confirmados de Covid-19, com dois óbitos decorrentes da doença.