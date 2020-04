Família busca por cachorra desaparecida no Jardim Flamboyant

Mila é da raça Shitzu, tem cor preta e manchas brancas

Da Redação

Uma família na região do Jardim Flamboyant tem procurado por uma cachorra, da raça Shitzu, que está desaparecida desde sábado, 18 de abril.

A pet, de cor preta com manchas brancas e que atende pelo nome de Mila, desapareceu por volta das 12 horas do sábado na Avenida Universitária. Foram duas as cachorras que fugiram.

A partir daí a família passou a buscar pela região, encontrando uma delas com uma moradora da região. A mulher disse que um homem, que dirigia um Volkswagen Gol G5 passou e pediu uma delas.

Qualquer informação sobre a Mila pode ser dada pelo número 14 991532951, com Ricardo ou Érica Garcia.