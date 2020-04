Infectologista do Hospital das Clíncias fará “Live” nesta terça (21) sobre a Covid-19

Alexandre Naime Barbosa abordará os principais aspectos da doença e as formas de combate

por Flávio Fogueral

As lives (transmissões em tempo real por meio da internet) tornaram-se febre com a pandemia de Covid-19. Sejam shows musicais, debates filosóficos ou políticos, estas atividades têm mudado a forma de se consumir conteúdo e mesmo aliviar um pouco as dificuldades impostas pelo isolamento social.

Dessa vez, uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, 21 de abril, a partir das 17 horas, trará uma revisão científica de tudo o que aconteceu até agora sobre o SARS-CoV-2, a COVID-19 e a pandemia do novo Coronavírus. A aula será ministrada pelo médico infectologista do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) e também da Faculdade de Medicina de Botucatu/ Unesp , Alexandre Naime Barbosa.

O especialista- que tem atuado na linha de frente do combate à pandemia em Botucatu- abordará os aspectos epidemiológicos, ferramentas diagnósticas, abordagem terapêuticas, alvos de possíveis tratamentos e as formas de prevenção da COVID-19.

A transmissão ocorrerá pelo Youtube, por meio do link: https://www.youtube.com/channel/UC3wthNpN3lx7pr9c8eBj22g/about

Sobre o palestrante

Alexandre Naime Barbosa é Titulado em Medicina (2000) com Residência Médica (2003), Mestrado (2005) e Doutorado (2010) em Infectologia pela UNESP – Faculdade de Medicina. Trabalha como Professor Doutor de Infectologia na UNESP – Faculdade de Medicina, Chefe do Departamento de Infectologia da UNESP, Chefe do Serviço de Infectologia do HC UNESP, Diretor de Assistência do SAE de Infectologia “Domingos Alves Meira” – FAMESP e Médico Infectologista no HC UNESP. Membro Titular e Especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo a Comissão de Título de Especialista em Infectologia. Médico de Referência em Genotipagem do HIV pelo Ministério da Saúde do Brasil. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Infectologia e Pesquisa Clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: Aids, Hepatites B e C, Coinfecção HIV/Hepatites Virais, Infecções Oportunísticas, Arboviroses e Acidentes por Animais Peçonhentos.