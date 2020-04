Moradores do Rio Bonito e da Mina reclamam de festas em excesso e desrespeito com isolamento

Nesta terça-feira, devido ao feriado de 21 de abril, a presença da Guarda Municipal será reforçada

do Leia Notícias por Haroldo Amaral

Moradores do Rio Bonito e da Mina estão revoltados com a falta de consciência de alguns de seus vizinhos, que estão organizando festas e desrespeitando a legislação de trânsito, com jovens menores de idades sem habilitação pilotando motos, sem uso de capacete, e veículos sem a documentação exigida. Sem dizer de grandes festas a qualquer horário.

A reclamação foi veiculada na imprensa e o prefeito Mário Pardini, ao tomar conhecimento, informou que vai reforçar, nesta terça-feira, devido ao feriado, a presença da GCM. Ele também solicitou que a Policia Militar aumente o policiamento para garantir a normalidade naquela região da cidade, muito procurada em período de isolamento social, por quem tem ranchos às margens da represa de Barra Bonita, no Rio Tietê.