Vereadora Alessandra Lucchesi também doará 30% do salário para auxílio na pandemia

Vereadora incrementará R$ 1.663,5 dos salários para auxílio

do Leia Notícias

Alessandra Lucchesi, vereadora de Botucatu, PSDB, divulgou que também doará 30% do seu salário na Câmara Municipal para as famílias que estão passando necessidades durante o isolamento social em função da pandemia da Covid-19. Ela é a segunda parlamentar de Botucatu a tomar esta atitude. O vereador Paulo Renato também adotou esta postura.

A vereadora já havia divulgado em suas redes sociais que está ajudando as pessoas neste período. “Tenho feito muitas doações em cestas básicas, máscaras, álcool e luvas. Hoje serão 10 cestas ao grupo da Live que tivemos em Botucatu com a dupla Ricardo e Natalia. Cito este nome pois foi divulgado na própria Live. Divulgo mais no sentido de dar uma resposta pública às cobranças que tenho tido. Minha doação já foi muito além dos 50% do salário e seguirá conforme tenho feito, direto a quem precisa. Vou infelizmente postar mais sobre isso. Além das minhas doações pessoais, venho ajudando em doações de terceiros, já são mais de 230 cestas doadas desde o início da pandemia. Reconheço o momento difícil em que vivemos e solicito a todos que ajudem. Vou continuar doando da forma que estou fazendo e sempre fiz. Conheço a cidade e suas carências”, postou em sua página no Facebook.