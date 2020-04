A moradora que “adotou” e cuida do Jardim Paraíso

Há duas décadas Norma Stumpo cuida diariamente de alguns jardins no acesso da Avenida Raphael Laurindo

por Flávio Fogueral*

Quem passa pela avenida Raphael Laurindo não pode deixar de observar detalhes únicos de suas residências, lojas e pessoas. Muitos dos moradores são o sinônimo do bairro em que vivem. Esse é o caso de Norma Cleoffe Stumpo da Silva que, aos 80 anos, sendo personagem única na História do Jardim Paraíso, onde reside há mais de quatro décadas. Ela é filha de Ângelo Stumpo, comerciante que por anos teve empresa na Rua Amando de Barros.

Isso porque a aposentada é responsável pelo cuidado de parte dos canteiros centrais da avenida e de uma praça, na confluência da Raphael Laurindo com a Rua Edmundo Araújo de Oliveira. Ela é a responsável por dar o “charme” das boas-vindas aos visitantes que chegam ao Jardim Paraíso. Todas as manhãs é possível encontrar Norma cuidando das flores e arranjos cultivados ao longo dos anos.

Tudo tem início há mais de vinte anos, quando Norma, ao voltar do supermercado, sentiu-se incomodada com o descuido que os canteiros centrais e as calçadas da avenida passavam. Comentou com a filha o fato e passou a conversar com os vizinhos na tentativa de pedir ajuda para poder plantar algumas flores e pagar um jardineiro para que cuidasse do trecho. A mobilização surtiu efeito, mas por pouco tempo, fazendo com que a moradora passasse a usar parte da aposentadoria para custear a manutenção dos canteiros e da praça- que ainda não tem nome.

“Em 2001 no governo do (Antonio Mário de Paula) Ielo (2001-2004, 2005-2008), esta região estava abandonada, precisando de cuidado. A Prefeitura não tinha recursos para cuidar com frequência daqui. Comentei com uma amiga sobre o abandono disso tudo. Dias depois minha filha Soraia me sugeriu percorrer a vizinhança para arrecadar dinheiro e pagar um jardineiro. Contratamos o profissional, quando vieram os funcionários da prefeitura para fazer a capinagem. Ou seja, alguém tinha passado e comentado sobre nossa iniciativa. Daí os moradores chegaram a um consenso e usamos o dinheiro para comprar flores. Mas isso durou pouco”, lembra. Aplicando parte da aposentadoria para comprar flores e pagar o jardineiro, Norma começou uma rotina em que se dedica a cuidar do espaço. Passou a contar, nos anos seguintes, com a colaboração de empresários e do Poder Público, que auxiliaram a manter os espaços com flores e cuidados. “Quando comecei a arrumar tudo isso me colocaram o apelido de “prefeita do Jardim Paraíso”, recorda, fazendo questão de reconhecer o empenho e a dedicação do jardineiro Adão (a entrevistada não se recordava o nome do profissional, já falecido) que a auxiliou durante catorze anos.

Norma é uma apaixonada pelo bairro, conforme constatou-se na conversa que, inclusive, ocorreu em um dos bancos doados e colocados na “pracinha”. A aposentada lembra que morou durante anos na Rua Curuzu e, posteriormente na Rua Doutor Gaspar Ricardo, na Vila dos Lavradores. Mudou-se para o bairro quando o Jardim Paraíso estava em seu início. “Minha mãe dizia que era loucura morar aqui, naquela época. Mas uma amiga me disse que uma casa havia desocupado e estava para locação. A casa era bonita, mas tudo aqui era terra, afastado do centro. Era um barranco imenso. Quem asfaltou aqui foi o Jamil (Cury, prefeito de Botucatu de 1983-1988 e de 1993 a 1996)”, conta.

Norma também vai inovando: é a responsável, há alguns anos, também por enfeitar o trecho especificamente para o Natal, com bonecos e luzes. Há poucos meses, contando novamente com o auxílio de vizinhos e empresários, conseguiu instalar uma placa de boas-vindas ao Jardim Paraíso, afixada bem no início da avenida Raphael Laurindo.

Recentemente, Norma conta que os familiares a apoiam na manutenção dos canteiros e da pequena praça. A iniciativa da moradora gerou reconhecimento de populares e da própria Câmara Municipal. Em março de 2018, a vereadora Jamila Cury Dorini foi a autora de uma moção de congratulações cedido à moradora. Três anos antes, foi a vez do então vereador Lelo Pagani, também reconhecer os trabalhos prestados.

Outro reconhecimento ocorreu há alguns meses quando, em uma determinada manhã, Norma cuidava das plantas no canteiro, quando foi abordada e cumprimentada pelo prefeito Mário Pardini. O chefe do Executivo municipal surpreendeu-se, conforme frisa a moradora, com a dedicação e a convidou para uma conversa no gabinete. “O prefeito e o vice (André Peres) me receberam e perguntaram sobre tudo que fazia na avenida. Teve momentos em que chorei pois lembrei de tudo que se passou para que todos tivessem um lugar melhor no bairro”, conta.

Gestos simples e iniciativas como a de Norma Cleoffe Stumpo da Silva são exemplos e tornam Botucatu uma cidade inspiradora.

*Matéria originalmente publicada na edição 37 da Destaque Botucatu. Para ler a versão completa, clique aqui.