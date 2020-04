Botucatu: Drive Thru Solidário arrecada cerca de 2 toneladas de doações

As cestas serão entregues para pessoas carentes do município de Botucatu

do Leia Notícias

Mais uma vez os botucatuenses mostraram o quanto são solidários. Diante de tantas incertezas com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas saíram de suas casas e levaram suas doações em uma borracharia na Praça Anita Garibaldi com avenida Floriano Peixoto, ponto de entrega do Drive Tru Solidário, nesta terça-feira (21), feriado nacional.

De acordo com o organizador da campanha, Artur Galindo, 20 voluntários trabalharam na arrecadação de cerca de 2 toneladas de doações, entre alimentos, itens de limpeza e itens de higiene pessoal.

Com as doações foram confeccionadas 250 cestas básicas com alimentos, 150 kits de limpeza e 30 kits com bolachas e achocolatado.

As cestas serão entregues para pessoas carentes do município de Botucatu.