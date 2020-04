Isolamento social tem forte queda e chega a 51% em Botucatu

O índice refere-se à segunda-feira, 20 de abril, quando do retorno de alguns serviços considerados essenciais

por Flávio Fogueral

O nível de isolamento social em Botucatu caiu dez pontos percentuais em menos de 24 horas. É o que identificou o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo paulista, onde 51% da população local respeitam a medida considerada crucial para impedir o contágio de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus.

O índice refere-se à segunda-feira, 20 de abril, quando do retorno de alguns serviços considerados essenciais e também dos atendimentos bancários e lotéricos. Pela média, 74 mil botucatuenses estiveram em suas casas. O cálculo ocorre tendo base a projeção populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta Botucatu com 146 mil habitantes.

No entanto, este percentual é inferior ao observado no domingo, 19 de abril, quando 61% ou 89 mil botucatuenses estiveram em isolamento social. A média foi a maior registrada desde o início das medidas restritivas, em meados de março. Mesmo assim, os desempenhos obtidos pelo município são inferiores ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que prevê ser necessário 70% da população para retardar possíveis infecções da doença e, com isso, dar tempo para que os serviços de saúde venham a atender a demanda de pacientes.

Botucatu tem, até esta terça-feira (21), 40 casos confirmados de Covid-19, com dois óbitos decorrentes da doença.

Sobre o Sistema de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento Inteligente é usado pelo governo do Estado para acompanhar a evolução de isolamento em mais de cem municípios paulistas acima de 70 mil habitantes. As análises partem de dados fornecidos pelas operadoras de telefonia móvel quanto a movimentação dos telefones celulares.